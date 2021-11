Ben Hur recibe a Gimnasia

Por la segunda fecha de la Liga Provincial de Básquetbol, Zona B, Ben Hur recibirá este viernes a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. El partido se disputará desde las 21.30 en el Coliseo del Sur y será dirigido por Marcelo Varela y Fidel Sottocorno. Por el mismo grupo, en horario similar, se enfrentarán Trebolense vs. Olimpia de Venado Tuerto y Firmat vs. Atlético Sastre.

El equipo rafaelino cayó en su presentación ante Olimpia y tratará de aprovechar la localía para conseguir la primera victoria, ante un rival que en el debut venció en Santa Fe a Firmat F.C.

Esta fecha ya podrá ser una buena medida para el potencial del equipo dirigido por Andrés Mandrille para esta competencia, que en el torneo local es uno de los punteros junto a Libertad.

UNIÓN ANTE BROWN

En tanto, Unión de Sunchales será anfitrión de Brown de San Vicente desde las 21.30 con el arbitraje de Lucas Chaparro y Leonardo Lastra. Será un duelo de ganadores en la primera fecha y con muchos conocidos en cancha, porque Brown sumó para este torneo a tres jugadores que vienen de Atlético Rafaela: Juan Cruz Bertero, Valentín Vasquez y Manuel Dalmazzo.

También por la Zona C se enfrentarán: Americano de Carlos Pellegrini vs. Argentino de Firmat y Atenas de Venado Tuerto vs. Almagro de Esperanza.

Fuente: Diariolaopinion.com.ar