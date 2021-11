Durísima advertencia de un economista al Frente de Todos tras los datos de la inflación: “Pónganse los pantalones”

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subieron un 3,5% en el mes de octubre. En ese marco, el economista Daniel Artana lanzó una dura advertencia al Frente de Todos para encaminar la economía y disminuir la inflación: “Pónganse los pantalones”

En diálogo con radio AM 910, Artana señaló que el gobierno tiene que resolver cuatro problemas. El primero son sus internas políticas, el segundo es armar un programa fiscal y monetario coherente, tercero llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el cuarto, cumplir el programa. “La alternativa a eso es peor. No se van a poder patear los problemas para adelante de acá a 2023”, advirtió el economista.

Asimismo, resaltó que es un “jueguito corto”. Por eso, planteó que el control de precios es como una pava en el fuego a punto de hervir. “La pones a todo lo que da y tapas la tapa para evitar que explote. En algún momento explota”, remarcó. Por esta razón, consideró que para evitarlo hay que corregir. “El futuro inmediato no es bueno porque han corrido inflación al primer trimestre del año que viene”, reflexionó.

Artana también expresó que “hay una fragilidad” y advirtió: “El Gobierno no puede seguir con la estrategia de patear la pelota y ver qué pasa. No va a llegar al 2023 sin tener un incidente porque eso es mejor que se pongan los pantalones y lo corrijan”. En ese contexto, de acuerdo a los datos de INDEC la suba en “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (3,4%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones.

«Argentina no crece»

“Es la visión de tratar de gobernar en el cortísimo plazo”, indicó Artana sobre las medidas actuales. “La sociedad no se desarrolló a partir de repartir heladeras, tenés que generar las condiciones para que la gente la compre, que le alcance el salario y como gobierno que la inflación sea la más baja posible”, alertó. Por último, subrayó: “Argentina hace muchos años no crece y no tiene empleo privado”.

