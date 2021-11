Fuego amigo: Hebe de Bonafini fulminó a Alberto Fernández con una insólita chicana

La cofundadora y titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a disparar con dureza contra el presidente, Alberto Fernández, por su gestión. La referente social sorprendió a todos con una impensada chicana que incluyó a Dylan, el perro del Jefe de Estado, para demostrar su malestar por las promesas incumplidas.

“El presidente no ha sabido llegar a donde tenía que llegar y cada vez que prometió algo no lo pudo cumplir”, resumió de Bonafini la situación actual en diálogo con radio AM 750. Además, aseguró que “no se llegó al hueso” y que no puso llegar a los que menos tienen, a los desempleados y “a los jubilados que ganamos una miseria”. En ese punto, remarcó que no les alcanza los salarios a los trabajadores.

Tras ello, lanzó una chicana fulminante contra Alberto Fernández: “Hasta ahora el presidente nunca no me contestó cuánto gasta para darle de comer a Dylan. Me encantaría saber, yo creo que él tampoco sabe”. El enojo de la titular de Madres es por la falta de promesas cumplidas. “El presidente me dijo que no quería gobernar con DNU porque le dije ‘usted lo que tiene que hacer ahora, como Macri sacó los medios con un DNU, usted póngalos con un DNU’”, manifestó.

En ese marco, señaló que Fernández le respondió: “No yo no quiero gobernar así”. A lo que Hebe respondió: “Bueno, entonces elegí. Si vos al enemigo lo vas a tratar como opositor, estás confundido”. Igualmente, el fuego amigo siguió y la titular de Madres aseguró que el presidente “está confundido” porque “son enemigos en serio que lo joden, lo insultan, lo escupen”.

“Este descaro de robarnos, la inmundicia de la deuda y nos quieren hacer pagar a nosotros, no es posible. Nunca quiso escuchar a los pobres, hay que ir a los barrios no un solo día sino siempre. Hay que ir cuando llueve a cántaros”, planteó de Bonafini. Por último, indicó que no alcanza con los congelamientos porque los empresarios ya aumentaron todo antes de aplicarlo.

Con información de www.elintransigente.com