¿Rompieron la veda? El cruce en redes entre Florencia Carignano y Fernando Iglesias

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, y el diputado y candidato de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, se cruzaron este sábado en Twitter, luego de que el legislador arrobara a diferentes funcionarios del Gobierno para preguntarles por el supuesto ingreso de extranjeros para votar este domingo.

"Una pregunta técnica, Directora Nacional de Migraciones @florcarignanook : los paraguayos que entran para votar mañana, necesitan hisopado o PCR?", escribió Iglesias, en plena veda electoral, que prohíbe hacer campañas o difundir manifestaciones políticas por cualquier medio, redes sociales incluidas.

"No le contesto a Ud que ya lo sabe y a propósito difunde esta fake news haciendo campaña en veda. La frontera de Formosa está cerrada y en Misiones hay cupo de 1600 ingresos por día, que en su mayoría son brasileros. Trate de no mentir por un día. Respete la veda y a la gente", le respondió la funcionaria nacional.

Este no es el primer cruce que protagonizar Carignano e Iglesias. El pasado 29 de septiembre, la directora de Migraciones lo había tratado de "violento y misógino", luego de que el diputado del PRO compartiese una publicación de un usuario que cuestionaba los antecedentes laborales de Carignano, quien es magister en Relaciones Internacionales.

"Explicame cómo saltó de trabajar en el Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país", había posteado Gustavo Libson.

Iglesias retomó esa publicación y agregó: "Le (sic) echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno".

Carignano no se la dejó pasar y arremetió: "@feriglesias violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará @mariuvidal de tenerlo a usted en la lista".

"Yo no trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo", sentenció.

