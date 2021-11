Elecciones 2021: Patricia Bullrich reaccionó a la ausencia de Cristina Fernández en el búnker del Frente de Todos

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich brindó una entrevista en la que reaccionó a la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en el búnker del Frente de Todos en el acto final de las elecciones legislativas. Criticó al Gobierno, se manifestó duramente contra el oficialismo, acusó a la Cámara de Diputados de realizar «una imposición» y reafirmó los nuevos objetivos de Juntos por el Cambio.

En diálogo con TN, la ex ministra de seguridad recordó: «Hace algunos días me saltaron a la yugular cuando dije que Cristina se borra en las difíciles y hoy no va a estar en el búnker. La ciudadanía espera que el gobierno reaccione articulándose» y agregó cuál será el objetivo de Juntos de cara a esta votación: «Queremos generar un cambio histórico en el Congreso, donde Cristina deje de tomar decisiones sola».

«El gobierno tiene que plantear qué va a ser, cuáles son las soluciones que nos va a brindar. No es un mandato nuevo, están hace dos años y no se sabe a dónde van», expresó la presidenta del PRO quien enriqueció su crítica: «Las decisiones fueron negativas en lo económico, en lo social, lo cultural y lo educativo, esperemos que las decisiones que vengan sean para el progreso de todos los argentinos».

En su análisis que respecta a las votaciones, explicó que «Juntos contó con un apoyo en provincias que no se esperaba, como San Juan, Salta y Tucumán, lo que significó un triunfo federal enorme» y explicó que esta ampliación en todas las provincias del país los llevará a una representación en provincias en las que no contaban con aval: «La sociedad nos pidió que nos pongamos a la cabeza de las luchas, las marchas, de su trabajo y de su futuro».

En referencia al «llamado al diálogo» entre la oposición y el oficialismo, explicó que «esta semana se está convocando a una sesión en la Cámara de Diputados que no parece tratarse de un temario para el diálogo, sino que resulta una imposición de una cámara que se va a una que viene», y completó: «La sociedad nos ha puesto en un lugar en el parlamento y puso al Gobierno en su lugar».

