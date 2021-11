Viotti ya piensa en un frente ampliado para ser intendente en 2023 luego de la paliza a Castellano-Perotti

Con el 100% de las mesas escrutadas de acuerdo al Registro Provisional de la provincia, sobre el cierre de este domingo de elecciones, Juntos por el Cambio finalmente pudo cosechar 26.770 votos, casi 10.000 más que en las PASO, y de esta manera, se convirtió, nuevamente, en la fuerza más votada y ganadora de estos comicios generales, prácticamente con la misma diferencia de votos que en las pasadas elecciones primarias pero con mayores porcentajes (48,35% contra el 25,13% de Frente de Todos, el segundo espacio con mayor sufragios -13.910-).

Si bien el objetivo, en la previa, era repetir el triunfo aplastante del 2017 donde se quedó con 4 de las 5 bancas que se renovaban en ese momento, los votos logrados solamente alcanzaron para reemplazar 3 de las 5 bancas que estaban en juego. De esta manera, a partir del próximo 10 de diciembre, los nuevos concejales de esta agrupación en el nuevo Consejo Municipal serán nuevamente Viotti y Sagardoy, quienes fueron reelectos y continuarán hasta el 2025, conjuntamente con el rafaelino/ramonense Ceferino Mondino, el Nº 3 de la lista de esta fuerza.

En el búnker del radicalismo de calle Bolívar 37, pasadas las 20 horas, ya con el resultado del triunfo en el horizonte, Viotti, visiblemente muy emocionado y bastante agotado, fue recibido como héroe, un campeón por todos los allegados, con el emblemático himno triunfal de We Are de Champions de Queen de fondo, el mismo que suena en todas las canchas del mundo cuando un equipo de fútbol sale campeón. Al mismo tiempo, también llovía y fluía en la algarabía mucha cerveza y champagne, para luego continuar celebrando al ritmo de la cumbia de Los Palmeras.

Ya en rueda de prensa, el flamante ganador electoral a nivel local, por segunda vez consecutiva en el año, comentó con mucha satisfacción que "gracias a todos por venir y por el gran triunfo que obtuvimos esta noche. Este triunfo es de todos ustedes y de todo el equipo. Estamos muy contentos por esta amplia victoria, donde hemos crecido muchísimo desde la interna hasta la general. Podemos decir que tenemos 3 concejales en el próximo Consejo Municipal y estuvimos ahí cerquita de pelar una cuarta banca. El resultado habla por sí solo y es claramente amplio. Este éxito vale mucho para nosotros y sabemos lo difícil que fue la elección, donde nos tocó enfrentar muchas cosas. No iba a ser una elección fácil ni mucho menos pero aún así, gracias al apoyo de todo este equipo, de toda esta gente, llegamos casi al 50% de los votos de la ciudad de Rafaela. Tuvimos un apoyo mayoritario, así que estoy más que agradecido. A nivel nacional también se logró un excelente resultado y también estamos muy contentos por eso. No podemos decir otra cosa más que 'gracias' a todos los vecinos, una vez más, por haber confiado en nosotros y en este equipo, nuevamente. Sin dudas que este es el puntapié inicial de algo mucho más grande".

Posteriormente, si le gustaría usar una camiseta con la reseña 'Viotti intendente 2023' en un futuro no demasiado lejano, el máximo referente de JXC expuso que "estamos viendo, vamos paso a paso. Pero no tengo dudas que Juntos por el Cambio va a pelear la intendencia dentro de un par de años. Fuimos elegidos como la fuerza mayoritaria para representar a toda esta gente que no está contenta con el gobierno local, provincial y nacional. Rafaela le puso un freno al kirchnerismo, Rafaela le dijo basta al atropello y fuimos nosotros los elegidos para liderar ese espacio con este gran equipo y con todos los que se van a sumar, porque lo que se viene ahora es construcción, para sumar, porque hay muchos otros actores, dirigentes, otros espacios políticos a los cuáles vamos a invitar para formar algo más grande, porque en el 2023 nos tiene que encontrar unidos".

En tanto, y pensando en lo que se viene, Viotti destacó que "Mársico y Fernando Muriel claramente son algunos de los tantos dirigentes y representantes que vamos a invitar a participar para armar algo mucho más grande. Tenemos que armar algo más grande porque la sociedad lo está pidiendo. Creo que el resultado de esta elección fue gracias a la unión que pudimos hacer en la interna. Los resultados están a la vista y esta unión se tiene que dar con el resto de los dirigentes también. Vamos a invitar a todos aquellos que piensen como nosotros y que sueñen con una ciudad igual, que tengamos los mismos proyectos. La gente nos lo pide y nosotros vamos a liderar ese espacio con estos actores y otros que vamos a invitar".

Con respecto a la denuncia de robo de boletas de JXC que se dio en algunas escuelas de la ciudad, el gran vencedor de este domingo precisó que "la verdad que durante todo este tiempo nos tocó enfrentar muchas cosas y todos son testigos de lo que nos tocó vivir, todo tiempo de ataques, de falacias, de mucho dinero puesto en nuestra contra netamente para herir a nuestro espacio, a nuestros candidatos y a nuestras familias. Aún así, la gente demostró que no es tonta y no se cree todas esas mentiras. Lamentablemente, este domingo nos tocó volver a vivir algo similar con un robo organizado de boletas en todo Rafaela, en todo el departamento, como así también en la provincia. Esto no fue casualidad y no fueron hechos aislados, y con el trabajo de nuestros fiscales y de nuestro equipo pudimos compensar el ataque que nos realizaron. Más allá de que en algunas localidades esto hizo de que algunas personas no tengan votos al momento de emitir el sufragio, todo el equipo pudo trabajar y compensar esos ataques con todo nuestro mayor esfuerzo de toda esta gente que nos está acompañando".

Por último, y en referencia al crecimiento de la fuerza en estos dos meses, desde las PASO a las generales, respondió que "nosotros decíamos que teníamos una potencialidad de crecimiento en todos aquellos que eligieron un candidato que no estaba. Trabajamos fuertemente en caminar, en recorrer, en hablar y fuimos muy abiertos en la convocatoria. Hablamos con otros dirigentes, pero el trabajo que viene es sumar, seguir agrandando. Creo que hoy -por ayer-, en Rafaela, con un gobierno local en contra, con un gobierno provincial en contra y con un gobierno nacional en contra, donde han hecho un despliegue enorme de recursos en nuestra contra con todas las campañas que nos han hecho, que la mitad diga 'basta' y nos elija a nosotros, sumando a todas las otras fuerzas opositoras que también sumaron un montón de votos, el mensaje es que más del 75% de la ciudad le dijo que 'No' al modelo oficialista".

Con información de La Opinión