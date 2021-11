Castellano increíblemente festejó la paliza que le dieron

Increíblemente, sin ponerse colorado y a tono con el kirchnerismo nacional. el intendente Luis Castellano celebró el resultado de las elecciones generales de este domingo 14 de noviembre, donde su espacio logró quedarse con dos de las cinco bancas en juego. El mandatario se abrazó con los militantes que se concentraron en el local partidario ubicado en Bv. Lehmann y con los concejales electos, Martín Racca y Valeria Soltermam. También se sumó al festejo Jorge Muriel, quien deja su banca en diciembre.

“Estamos súper emocionados y contentos porque hemos podido lograr el objetivo, hemos hecho la elección legislativa más importante, la mejor elección legislativa de los últimos 12 años y podemos recuperar una banca en el Concejo Municipal, y que eso para nosotros era fundamental y sobre todo era fundamental poder democratizar un poco la discusión y que no sea permanentemente la mayoría automática opositora la que se imponga con su voto. Me parece que eso le va a hacer muy bien a la ciudad y le va a hacer muy bien al Concejo Municipal, porque los debates van a ser mejores y van a salir mejores cosas para Rafaela”.

El mandatario rafaelino, acerca de qué importancia tiene sumar un concejal oficialista más al Órgano Legislativo, dijo: “Apoyo, apoyo para que la ayuda no se detenga; apoyo para seguir haciendo las obras que venimos haciendo; apoyo para que no entremos en discusiones estériles y que rápidamente podamos avanzar con los temas que tenemos que avanzar, que son los que a los vecinos de la ciudad les importa y que son las obras de cloacas, obras de pavimento, la obra del hospital, obras que tienen que ver con el gas natural. Todo lo que venimos nosotros diciendo en la campaña, programas de empleo, trabajar vinculados a la producción, trabajar vinculados a la educación; hacer las cosas que hay que hacer en estos momentos y no discutir, y no terminar dando vueltas siempre sobre temas que en realidad le interesan a lo mejor a 4 o 5 personas”. “Lo que nosotros queremos fundamentalmente, es que con Martín y con Valeria, ahora con Brenda y con Juan, vamos a poder conformar un bloque un poquitito más fuerte para darle velocidad y para seguir dándole esa proyección de futuro a la ciudad que se merece y que necesitamos”, afirmó el intendente.

Castellano, asimismo habló de la renovación de caras dentro del PJ y manifestó que “esta es la primera elección que transitan Martín Racca y Valeria Solterman, y es lo que decidimos hacer. Yo tengo un equipo completamente nuevo, que tuvo que enfrentar la pandemia y que hay un montón de gente joven. Toda esta gente joven que está hoy aquí. Me parece que es lo que está marcando la renovación de nuestro espacio político y es lo que yo también quiero ir dejándole a la ciudad. Esto va más allá de una elección, va mirando hacia el futuro y entendiendo de que hay mucha gente que le interesa la ciudad, que le interesa hacer política en la ciudad, que ama la ciudad y que quiere trabajar por una ciudad mejor”.

Finalmente el intendente rafaelino habló del posicionamiento de Leonardo Viotti tras el resultado de ayer y expresó: “Me parece que esto ya nos había pasado en el 2017. Claramente también uno reconoce y felicita por los resultados que sacaron él y todos los contendientes, pero esto es parte de lo que pasa en las elecciones legislativas, en un contexto complejo y difícil como el que tenemos. También hay que reconocer que nosotros estamos haciendo una elección histórica y como dije, la mejor elección en los últimos 12 años a nivel legislativo con lo que esto representa; sobre todo en las intermedias con lo que nos cuesta y en este contexto de salida de pandemia aún más todavía”.

EL OFICIALISMO RECUPERO

UNA BANCA EN EL CM

La noche en el local del PJ, pasó por diferentes estados de ánimo de acuerdo al avance del escrutinio: hubo momentos de “bajón”, pesimismo y a medida que transcurría la tarde-noche la euforia, los cánticos, los abrazos y el festejo se apoderó de ese lugar. Sucede que para el oficialismo, el primer objetivo era retener la banca que dejará Jorge Muriel, pero el segundo objetivo era recuperar una banca que en las últimas elecciones se le venía negando. La Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, fue una de las primeras en formular declaraciones y señalar que “se vive un festejo inmenso porque de ahora en adelante, con los nuevos concejales, vamos a poder ver un debate más equitativo, con concejales que puedan defender junto a Brenda Vimo y Juan Senn , los interese de la ciudad y de la gestión del intendente Luis Castellano y del gobernador Omar Perotti”.

Por su parte, y al analizar la campaña desde las PASO hasta las generales, el concejal electo Martín Racca, bastante emocionado, en conferencia de prensa y rodeado por muchos funcionarios y militantes, señaló: “Sumamente agradecido. Lo tomo como una etapa terminada, aunque en realidad recién comienza, digo esto porque fue una etapa desgastante, movilizadora, de mucho aprendizaje, pero con la satisfacción de que cada día que pasa estoy más convencido de que tome la decisión correcta. Esto lo esto viviendo, repito, con mucha intensidad”. “Yo de los rivales no hable nunca, por lo menos públicamente. Me concentré en que la campaña realmente sea productiva, en elaborar propuestas y las propuestas que elaboramos las pusimos en práctica con los recursos que contábamos. Creo que es por ahí. Creo que como dije siempre la ciudad es una sola, más allá de los nombres, la ciudad es una sola y si ponemos como objetivo el trabajar para la ciudad, el objetivo general por sobre el individual nos va a ir bien”, dijo Racca.

Queda preguntarse qué va a hacer el día que realmente gane???

Con información de La Opinión