Fede Bal intentó engañar a su novia en un boliche y lo escracharon en redes: “Bailamos unos temas”

Fede Bal salió el fin de semana y dos chicas lo escracharon en las redes sociales diciendo que había intentado seducirlas.

El hijo de Carmen Barbieri está en pareja desde hace algunos meses con Sofía Aldrey y según ellos mismos relataban, se encuentran en un gran momento, por lo que los posteos del sábado generaron una gran polémica.

Desde la cuenta de Instagram de Chusmeteando1, compartieron en las historias los detalles de lo que habría sido la salida infiel de Fede Bal durante el fin de semana.

El ex MasterChef Celebrity fue a un reconocido bar del barrio de Palermo y al parecer después de algunos tragos, intentó seducir a al menos dos chicas, que luego se encargaron de escracharlo en las redes sociales, describiendo cómo fueron esos encuentros.

“Ayer en un boliche me quiso levantar Fede Bal jajaja dos cabezas de altura le sacaba. Bailamos unos temas y me fui a la mierda, la próxima le presto unos tacos”, escribió la usuaria Flor Boccuti en su cuenta de Twitter.

“Me tiró onda Fede Bal, ustedes qué onda?”, escribió en la misma red social la usuaria @palomaisdead.

Sin lugar a dudas el actor fue captado tratando de seducir a dos chicas y hasta el momento no había rumores de distanciamiento o crisis con Sofía Aldrey.

Estos posteos llegan semanas más tarde de que Fede Bal declarase sobre su pareja: “Nosotros siempre estamos juntos. Tenemos una conexión tremenda. Nos amamos y creo que nos vamos a hablar toda la vida. Esto es así. Las idas y vueltas que nos pasan en la vida son un poco por lo que pasó en la pandemia, la cuarentena, la convivencia...”.