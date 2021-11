“Es una relación libre”: Silvina Luna confirmó su romance con un brasileño

Silvina Luna realizó un rotundo cambio de vida hace ya algunos años. Actualmente la modelo vive en Panamá pero aprovechó estos días para regresar a su país natal.

En una reciente entrevista, Silvina Luna habló de su situación sentimental y para sorpresa de todos afirmó que comenzó una relación abierta con un brasileño.

“Ahora él está en Estados Unidos y yo acá. Posiblemente nos crucemos en Panamá, es una relación libre... Estoy soltera”, dijo la mediática.

Sobre cómo lleva la nueva vida en Centroamérica dijo: “Ando bastante liviana por la vida. No soy apegada porque una de mis pasiones es viajar y la idea es poder seguir moviéndome, cosa que puedo hacer gracias a las redes sociales. Puedo trabajar desde cualquier lugar en el mundo y ese es mi plan”.

Silvina Luna se animó a dar más datos de su situación sentimental.

Además habló sobre su cambio de vida y sobre no sentir la necesidad de no tener tantas cosas: “No sucede de un día para el otro sino que lo vas construyendo poco a poco. Me he mudado muchas veces y viajé mucho también, así que es un poco mi filosofía de vida, que también asocio a mi proyecto @simpleyconsciente”.

“Leva a un camino de autoconocimiento y a partir de ahí, podés tomar tus decisiones día a día y saber si están en sintonía con tus deseos. Siempre fui bastante despojada, pero eso no significa que la plata no me importe porque hay muchas cosas que pagar y de las cuales hacerse cargo”, continuó Silvina Luna.