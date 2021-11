La palabra del Gurú de Macri: Jaime Durán Barba rompió el silencio después del triunfo arrasador

Jaime Durán Barba, ex asesor de comunicación de Mauricio Macri, aseguró que está impresionado por el crecimiento de su ex partido que comenzó en el 2005 como alternativa al kirchnerismo y expresó que al Gobierno nacional le queda poco tiempo (dos años) para poder revertir los resultados en las elecciones presidenciales del 2023.

«Lo de ayer (por el domingo) demostró que el Frente de todos perdió mucho territorio en provincias que dominaba», afirmó Durán Barba y luego sumó unos comentarios con respecto a la actitud del presidente, Alberto Fernández, tras la derrota: «Es otra vez la falta de contacto con la realidad. Llaman a festejar el triunfo, cuando perdieron por poco en Buenos Aires y fueron derrotados ampliamente en el país. Es la primera vez que veo a alguien festejando una victoria a pesar de perder».

El asesor político ecuatoriano también opinó sobre la situación del oficialismo y les dejó un consejo para mejorar la imagen electoral: «Hay que reaccionar con frialdad y ver por qué están tan mal las cosas e intentar corregirlas. Les queda la mitad del periodo. Hay tres años para gobernar y el último para bajarse del carro. No les queda mucho tiempo».

En la entrevista hubo otros temas, en los cuales, el ex asesor de Mauricio Macri opinó: «El presidente dijo que iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después de insultar al organismo. No es lo que corresponde. Argentina no es un país que pueda imponer sus condiciones», manifestó Durán Barba con respecto al reestructuración de la deuda con el acreedor más conocido del mundo.

«El Gobierno nacional no tiene una política internacional en un mundo integrado. Si están apoyando países donde se violan los derechos humanos y se realizan crímenes de lesa humanidad no les van a prestar más dinero», sostuvo el consultor de imagen con respecto a la situación delicada de Argentina con la deuda externa y las políticas exteriores.

Con información de www.elintransigente.com