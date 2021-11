La filosa frase de Mariana Brey sobre la nueva apariencia de Romina Malaspina: “Se tuneó bastante”

De un día para el otro Romina Malaspina desapareció de las primeras planas luego de haber sido protagonista de diferentes polémicas. Desde su desempeño como conductora de noticiero, la indumentaria que calzaba en Canal 26 hasta la renuncia a ese trabajo que tanto defendía.

Lo último que se supo de la ex Gran Hermano fue su incursión en el mundo de las criptomonedas, ya que fue ella misma quien se encargó de especificar que tenía conocimiento en la materia y se dedicaba a invertir en ese espacio.

La ex conductora abandonó su lujoso departamento que habitaba en una zona exclusiva de Buenos Aires y se mudó de país. A través de sus redes sociales se la puede ver disfrutando de las playas de Miami, ciudad en la que reside. Sin embargo, todavía no queda claro qué tipo de proyecto hizo que Malaspina se trasladara para Estados Unidos.



Mariana Brey, picantísima, reveló en el programa de LAM durante este lunes que se cruzó con Romina Malaspina y que no la reconoció: “Me la encontré, me costó reconocer si era ella. La miré, la miré y era ella”. Sus compañeras indagaron para conocer más detalles.

Así, Brey aportó más especificaciones de los retoques estéticos de Romina: “Me la encontré en el baño el día que fui a ver Tabú, la obra de Flavio Mendoza. Estaba ahí, me costó reconocerla porque tiene un tuneo en la cara importante”. Andrea Taboada le consultó si había charlado con la mediática sobre esta nueva operación y Mariana aclaró: “No me dio para preguntarle qué se hizo en la cara”.

Fuente: la100.cienradios.com