Charlotte Caniggia contó un secreto fit al cocinar milanesas en MasterChef: “Cuido mi figura”

Desde el inicio de MasterChef Celebrity, Charlotte Caniggia se convirtió en una de las participantes más queridas del programa debido a sus ocurrencias. Durante la gala de este lunes, la mediática cocinó milanesas y pese a un pequeño accidente que tuvo, logró realizarlas y además, contar un secreto para cuidar su figura.

En la gala del lunes, los participantes de MasterChef Celebrity debieron cocinar milanesas de carne o pollo para enfrentarse en la ronda de eliminación. Si bien se trata de un plato bastante conocido, el jurado estuvo atento a cada detalle de la preparación y por eso, fueron muy detallistas al momento de evaluar a cada uno.

A Charlotte Caniggia le tocó cocinar milanesas de pollo y no se mostró muy contenta con la opción. De hecho, mientras las estaba por empezar a freír se quemó una pierna con aceite y tras asustarse no quiso continuar. Por tal motivo, presentó una sola pero fue suficiente para lograr el objetivo y pasar a la siguiente instancia.

A pesar del pequeño accidente, Charlotte Caniggia aprovechó a contar algunas anécdotas y entre ellas, un consejo fit. “Yo no como milanesas por que cuido mi figura”, planteó la mediática. Por eso, recomendó: “coman sushi, no milanesas”.





Si bien la mediática sabía cómo preparar las milanesas, también recibió una gran ayuda por parte del jurado, quienes suelen recorrer cada una de las mesas para ver el proceso. Por tal motivo, Martitegui le planteó que había cortado “muy grueso el pollo, vas a tener que aplastarlo” mientras que sus compañeros la ayudaron con el pan rallado dado que se lo había olvidado.

De ese modo, Charlotte Caniggia se dispuso a preparar el plato que le permitió seguir a la siguiente gala. Sin embargo, su compañero Jose Luis Gioia fue quien se convirtió en el primer eliminado del certamen dado que no logró una cocción adecuada y la carne quedó más gruesa de lo deseado.