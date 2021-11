Quiere ser gobernador: otro dirigente de Juntos se alista para pelear un lugar al frente de su provincia

El ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio fue uno de los candidatos de Juntos por el Cambio que logró uno de los triunfos más contundentes en el interior del país. Con más del 54% de los votos se impuso en Entre Ríos, tras ello fue consultado en las últimas horas por su posible candidatura a gobernador de su provincia. El dirigente aseguró que vienen planeando algo al respecto.

De esa manera, Firgerio es otro de los dirigentes de Juntos que se alista para pelear por un lugar al frente de su provincia en 2023. Igualmente, primero habló de lo que logró el domingo. “Fue un triunfo de los que no se resignan, que no se quieren conformar con esto. Lo del gobierno es inentendible, ratifica que viven en una realidad paralela”, señaló en LN+ por el acto que convocó Alberto Fernández este miércoles.

El conductor del programa, Eduardo Feinmann, le preguntó si quiere ser gobernador de Entre Ríos. Firgerio no solo no lo negó sino que adelantó: “Vengo trabajando hace rato en un proyecto de transformación de Entre Ríos. Creo que es una provincia con un enorme potencial desaprovechado, con gente de trabajo que no se resigna a vivir de esta manera”.

Igualmente, aclaró que “falta todavía” y que ahora le toca asumir como diputado. Igualmente, dejó en claro que tiene como objetivo avanzar en su provincia. Por otro lado, aseguró que en Entre Ríos el Frente de Todos perdió por más de 20 puntos. “Hay un quiebre importante en la historia política argentina y el gobierno todavía no se enteró”, lanzó.

“Estamos ante una de las peores crisis de la historia de Argentina económica y social, la peor desde el 2001 a esta parte. No hay nada que festejar, cómo va a convocar el festejo que nunca existió”. Por último planteó por qué no le pide primero el apoyo de la gente que tiene al lado, a sus ministros o la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

