Por qué Barby Franco contrató detectives para seguir a Burlando: “Pasan un reporte por día”

El Wandagate encendió las alarmas de todos y, por eso, Barby Franco decidió contratar un grupo de detectives para que siguieran los pasos de su marido, Fernando Burlando. Se ve que tiene algún tipo de sospecha sobre sus actitudes y optó por conocer todos sus movimientos y despejar las dudas.

La encargada de dar a conocer esta información fue Karina Iavícoli en el marco del ciclo televisivo Pampita Online. “Hablando con Barby, me dijo que contrató a una agencia de detectives a raíz de lo que pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi para que controle a Fernando Burlando y que lo siga. Él se va a enterar esta noche, cuando vea el programa”, reveló la periodista.

Es preciso mencionar que no se trató de una filtración, porque la modelo dio el visto bueno para que toda la audiencia, incluyendo a Fernando Burlando, se enteraran de la noticia. “Le pregunté a Barby Franco si lo podía contar y me dijo ‘sí, contalo’. Le pasan un reporte de lo que hace Burlando durante el día porque, me dijo, está desconfiada”, complementó la periodista.

Como amiga de Barby Franco, Pampita decidió intervenir en la charla para aportar datos que le faltaban a la historia de Iavícoli. En ese sentido, destacó que ya le habían avisado al abogado que había un detective y que sabía bien cómo es esto. “Me parece que lo del detective era en otra época y que perdió plata porque no le trajo nada. El señor se portaba bien”, aclaró la conductora del programa.

Se ve que Pampita no estaba actualizada de las últimas informaciones, porque Iavícoli le comentó que Barby Franco se había puesto en contacto otra vez con los detectives. “Volvió a contratar a la empresa, que le sale un montón de plata porque está desconfiando de Burlando”, especificó.

