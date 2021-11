Por qué la mamá de Vicuña no se llevaba bien con la China Suárez: “Se volvía loca”

Parece que se calmaron las aguas del escándalo con Mauro Icardi, pero la China Suárez sigue siendo noticia. Esto se debe a que una periodista chilena dio detalles sobre la relación que tenía con la madre de Benjamín Vicuña, que aparentemente no era nada buena y solía provocar varios cruces.

En ese sentido, Mariela Sotomayo relató que Isabel Luco Morandé, madre de Vicuña, tuvo una postura muy clara cuando estalló todo el escándalo del motorhome y la palta: “Yo tengo muy buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina”.

Por otro lado, destacó que la China Suárez no tenía la mejor relación con Luco Morandé. Frente a esto, la periodista chileno explicó cuáles eran los motivos de la tensión que había entre ellas: “Eugenia llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”.

Luego de contar la intimidad del vínculo Morandé - Suárez, la periodista chilena se atrevió a hacer un análisis general de la visión que se tiene en el país vecino respecto de la China. “Para lo pacatos que somos los chilenos una galla como la China Suárez es como el diablo. Es lo que ninguna suegra querría para su hijo”, complementó.

Por fuera de esto, explicó la charla que habrá mantenido Isabel con su hijo Benjamín luego de la separación de la China. “Considero, por mi olfato, que ahí hubo un problema con su familia, que no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral. Creo que la mamá le dijo a Vicuña: ‘Es la mamá de tus hijos, pero mirá lo que te hizo, ¡cómo le vas a dejar la casa!”, disparó.

Fuente: la100.cienradios.com