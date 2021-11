Acusan a Alec Baldwin de jugar a la ruleta rusa en el set de Rust

Este domingo se cumple un mes de la tragedia en el set de Rust, que terminó con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins por un disparo accidental de Alec Baldwin durante un ensayo en Nuevo México.

Ahora una nueva demanda judicial de Mamie Mitchell, la supervisora de guiones de la película, complica al actor. “Alec Baldwin debería haber asumido que el arma en cuestión estaba cargada a menos que pueda demostrar o haya verificado lo contrario”, comenzó declarando.

En ese sentido, sostuvo que no tenía derecho a confiar en una supuesta declaración del asistente de dirección que le garantizaba la seguridad del arma. “El señor Baldwin no puede esconderse detrás de un asistente de dirección para intentar disculparse del hecho de que él mismo no revisó el arma”, continuó.

Fuente: la100.cienradios.com