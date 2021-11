Cambió de opinión: la postura de Juntos por el Cambio ante el llamado a dialogar por parte del Gobierno

La titular del PRO, Patricia Bullrich, enfrió los rumores de su posible candidatura de cara a la 2023 y aseguró que «no adelantará nada» y se refirió al cambio de opinión de Juntos por el Cambio ante el llamado a dialogar por parte del Gobierno y otras fuerzas: «Vamos a hablar con Massa, vamos a hablar con Milei», explicó de cara a los próximos dos años en los que el Frente de Todos llamará al diálogo.

En este marco, fue consultada por el encuentro de Mauricio Macri y Javier Milei en la previa de las elecciones legislativas: «La reunión de Macri con Milei fue 2 meses antes, trascendió después pero no fue en ese momento. Es un tema de Macri, no soy la que va a hablar por Macri, no es mi responsabilidad explicarlo», durante una entrevista en Urbana Play.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de sumar a la coalición al candidato liberal, Javier Milei: «Es un debate que llegará más adelante que tiene que ver con la elección presidencial. No tiene sentido discutir qué hacer con alguien [Milei] que estábamos compitiendo», y agregó: «Somos una coalición de gobierno diversa». Además, repudió el rechazo de Margarita Stolbizer hacia el economista.

«Stolbizer acaba de entrar a la coalición, no me parece que diga ‘este es mi límite’. Tampoco es una buena manera de entrar a una coalición política, no me parece que sea constructivo, menos de alguien que acaba de entrar a la coalición», sentenció y reiteró: «El acercamiento con Milei tiene que ver con lo que nos convenga en las elecciones», luego de mostrarse orgullosa por los últimos resultados.

Por último, sobre el posible acuerdo del Gobierno con el Fondo que se presentará en el Congreso manifestó: «El tema de la deuda no está claro, no tenemos ninguna información. Ustedes saben que la negociación con el Fondo viene hace un año y pico y sin información nosotros no podemos hacer ninguna declaración. Hay que ver cuáles son las condiciones y de qué manera. Qué tiempos, hasta qué año, es apresurado», y descartó la confirmación de una candidatura presidencial: «Mi postura es no adelantar absolutamente nada y trabajar para un conjunto».

