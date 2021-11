Coronavirus en Argentina: confirmaron 29 muertes y 1.755 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 29 muertes y 1.755 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.312.089 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, los fallecimientos fueron 116.341.

Por otra parte, del miércoles al jueves fueron realizados 49.774 testeos, con un índice de positividad del 3,52%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 25.809.622 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 18.546 casos positivos activos en todo el país y 5.177.202 recuperados.

Del total de muertes reportadas, 17 son hombres y 12 son mujeres. Las provincias que más decesos informaron fueron: Buenos Aires (10) y La Rioja (3). Asimismo, de acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 584 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 36,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 40,3%.

De los 1.755 nuevos contagios, 636 son de la provincia de Buenos Aires, 242 de la Ciudad de Buenos Aires, 5 de Catamarca, 9 de Chaco, 26 de Chubut, 136 de Corrientes, 108 de Córdoba, 32 de Entre Ríos, 1 de Formosa, 11 de Jujuy, 3 de La Pampa, 2 de La Rioja, 22 de Mendoza, 16 de Misiones, 55 de Neuquén, 55 de Río Negro, 84 de Salta, 1 de San Juan, 3 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 47 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, -3 de Tierra del Fuego y 261 de Tucumán.

Si bien el número de casos de COVID-19 se mantiene estable, según la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, hay una “tendencia al aumento” y, por eso, remarcó la importancia de completar los esquemas de vacunación.

“Desde el primer momento dijimos que la pandemia no terminó. Hasta que todos los países vacunen a su población, el virus va a seguir siendo una amenaza y puede haber una nueva cepa”, precisó la funcionaria en declaraciones a Radio Con vos. Asimismo, aseguró que a pesar de ser un país desarrollado y de tener disponibilidad de vacunas, “si la población argentina no adhiere a la vacunación o no se amplía a todos los grupos de edades, va a haber un aumento en el número de casos”.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta la mañana de ayer se distribuyeron 80.651.690 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 64.965.087. En ese sentido, 35.938.527 personas iniciaron su esquema y 27.982.625 lo completaron, mientras que 929.067 personas recibieron dosis adicional y 114.868 recibieron dosis de refuerzo.

En sus declaraciones, la Ministra también pidió diferenciar la tercera dosis de la dosis del refuerzo y aseguró que la primera es “una dosis adicional, a los 21 días de la segunda, para personas inmunocomprometidas mayores de tres años, independientemente del esquema que hayan recibido y los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm”.

En tanto, “el refuerzo se da a los, como mínimo, seis meses después de haber completado el esquema primario de dos dosis”, precisó Vizzotti y remarcó que ya se empezó con estas inmunizaciones en “personal de salud y mayores de 60 años”.

En sintonía, durante su habitual conferencia de prensa de los días jueves, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, explicó que “todas las personas” que hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19 en alguna de las postas del distrito van a ser llamadas antes del próximo otoño para recibir las dosis de refuerzo, sin necesidad de volver a inscribirse.

“Tenemos que seguir focalizando en completar la vacunación de este año y completar antes del otoño del año que viene los refuerzos a todos los que lo necesitan y, por supuesto, recordar que todavía en los lugares cerrados es muy importante ventilar y usar el barbijo, esas son las medidas que nos van a quedar durante todo el verano y, si podemos mantener esas medidas, seguramente el tema de la apertura fronteras y la circulación de gente no será tan importante”, manifestó.

Quirós también recordó que la variante Delta del SARS-CoV-2, tiene “un R natural de entre 8 y 9, es decir que es muy contagiosa”. Por eso, “en escenarios donde se pierdan las dos grandes barreras que son el grado de protección de inmunidad de las vacunas y el uso de tapabocas y ventilación en espacios cerrados, pueden aumentar los casos”, aunque, aclaró, serán casos más leves.

