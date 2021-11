Vecinos exigen más controles y que se regule el uso de espacios públicos

Desde hace un tiempo a esta parte, los vecinos de los 3 barrios del sur de nuestra ciudad, Brigadier López, Villa Aero Club y Villa Los Alamos (los barrios de las quintas), están reclamando más controles y más regulación de los espacios públicos por parte del estado local debido a que en horas de la noche, en distintos sectores, suceden hechos graves y peligrosos, de acuerdo a lo que los vecinos le comentaron a este Diario, donde por inacción del municipio o autoridades provinciales, causan prejuicios a los vecinos.

Son cientos de jóvenes los que utilizan, de manera descontrolada, los espacios públicos entre estos 3 sectores, al igual que sus calles aledañas, conjuntamente con la Colectora de Ruta 34. En esos lugares se generan muchos inconvenientes, fundamentalmente entre los días jueves, viernes y sábados en el horario de las 23 hasta las 4 de la mañana, con la música a un alto volumen, picadas y ruidos molestos de los escapes libres de las motos. Tal es así que los vecinos, permanentemente, le solicitan a las autoridades locales que estén presentes en estos lugares para que no se desarrolle algún tipo de descontrol, y también piden, simultáneamente, que se reglamente el uso de la vía pública. Es por ello que ante esta problemática, en las últimos días se elevó una nota al Concejo, al Ejecutivo y también a un fiscal para que, inmediatamente, se toman cartas en el asunto de manera urgente.

En diálogo con Laura Gabriela Castelain, representante vecinal del barrio Brigadier López, manifestó ante nuestra consulta que "los vecinos nos comentan que se registran innumerables infracciones contra el orden público, atentando contra la tranquilidad del sector, y reclaman, permanentemente, la intervención de la GUR, de Control Público y de la Policía. Ya no sabemos más que hacer ante esta situación. Entre el jueves y sábados, y domingos cuando los lunes son feriados, se arma en el sector de la colectora, frente al cartel identificatorio de la ciudad, una especie de 'boliche a cielo abierto', ya que se escucha la música a todo volumen y se ingestan grandes cantidades de alcohol. Luego dejan los lugares totalmente sucios con botellas de bebidas, papeles de alimentos, cajas vacías, restos de comidas, bolsas, dejando el lugar como si fuese un basural más allá de la limpieza que realizan con posterioridad los empleados municipales para volver a dejar todo en orden. Esto es de vieja data ya, desde el 2018,. Al principio era todo normal, pero ya con las flexibilizaciones, más allá de que aún estamos en pandemia, y la apertura de los boliches, que pueden abrir hasta las 3 de la mañana, con posterioridad vienen a este lugar a seguir tomando, comiendo y escuchando música a todo volumen. Y como no hay baños químicos en estos lugares, utilizan los frentes de las casas y los espacios públicos para vomitar y hacer sus necesidades. Los vecinos estamos muy afectados, queremos descansar en paz, con tranquilidad, porque debemos trabajar desde horas muy tempranas, y estamos preocupados por lo que está sucediendo desde hace bastante tiempo. No nos quedó otra alternativa que enviar una nota al intendente de la ciudad, al Concejo y al fiscal como para que sepan de esta situación y tomen cartas en el asunto".

Posteriormente, la entrevistada sostuvo ante este medio que "notamos claramente que hay un mal uso de los espacios públicos. Con este entorno se hace difícil poder convivir y se necesita encontrarle una rápida solución. Además, es muy peligroso lo que sucede, sobre todo a la vera de la ruta, donde ya han quemado los tachos de basura colocados en la UNRaf, han roto el cartel identificatorio de la ciudad y los jóvenes cruzan la ruta constantemente ante el gran tráfico que hay y en cualquier momento da la sensación de que puede ocurrir una verdadera tragedia. Pero queremos dejar bien en claro que no estamos en contra de que la gente utilice los espacios públicos, sino que se lo haga de manera correcta y bien, como corresponde el uso de la vía pública. Hay normas de convivencia que se deben respetar y todos tenemos derecho a descansar".

LA NOTA PRESENTADA

El pasado 5 de noviembre se presentó una nota de 2 páginas al intendente Luis Castellano y al Consejo Municipal con respecto a esta situación, que no es menor. Entre los puntos más destacados, se expresa que "quienes suscriben la presente, Norberto Andreo, Gustavo Beccaria y Laura Castelain en su carácter de presidentes de las comisiones vecinales de los barrios Villa Los Alamos, Villa Aero Club y Brigadier López vienen a solicitar que ese cuerpo legislativo

que Ud. preside se aboque en forma inmediata el tratamiento de la regulación del uso de los espacios públicos en un sector de nuestra ciudad. Motiva la presente poner en vuestro conocimiento hechos que resultan de extrema gravedad que están causando perjuicios a los vecinos de los barrios que representamos. La utilización descontrolada por cientos de jóvenes de los espacios públicos, entre los barrios Brigadier López, altura del cartel RAFAELA y sus calles aledañas y la calle colectora entre destacamento de Gendarmería Nacional hasta calle Sigmaringendorf, especialmente los días jueves, viernes y sábados, entre las 20:30 y entre las 4 o 5 de la madrugada nos lleva a solicitar a Uds. tengan a bien estudiar la forma de reglamentar el uso de la vía pública. Les informamos que se comenten innumerables infracciones contra la tranquilidad y el orden público, de los cuáles podríamos enumerar al sólo ejemplo, ruidos molestos, obstrucción de la vía pública, arrojamiento de objetos que producen molestias (infinidad de botellas y envases descartables), arrojamiento de basura ensuciando espacios públicos, y otro tipo de conductas contrarias a lo moral y buenas costumbres como orinar en espacios públicos, riñas, desplazamientos entre los barrios en estado de ebriedad, cruce de la ruta 34 sin respetar los semáforos".

SUGERENCIA

No obstante, en otro segmento de la nota, se comunica y se sugiere que "se disponga de algún sector y/o sectores de la ciudad que permita que los jóvenes, en forma controlada, puedan hacer uso del espacio público, proveyéndoles de baños químicos, seguridad, etc. Sugerimos que dicho espacio podría estar ubicado en prolongación de Bv. Lehmann, desde donde termina el asfalto 200 a 300 metros hacia el sur, lugar donde no existen vecinos, utilizando una sola mano, a los fines de no obstruir el paso. En el mismo también se podría autorizar el uso de los food truck y generar con ello un espacio controlado, dando trabajo a familias rafaelinas.

SANCIONES

En la nota también se le exige, en otro tramo, al Poder Ejecutivo Municipal, que a través de Control Público, GUR, Juzgado de Faltas y MPA, con ayuda de personal policial, ,"que se tomen las medidas necesarias y urgentes para sancionar las infracciones denunciadas, procurando con ello la reiteración de las mismas y evitar cualquier futura desgracia". Por último, el comunicado finaliza comentando que "por lo expuesto que requerimos a ese cuerpo colegiado que Ud. preside, se aboque en forma inmediata al tema, con la finalidad que podamos, entre todos, lograr una convivencia civilizada, garantizando a los vecinos afectados que puedan vivir en plenitud y armonía con el resto de la ciudad".

Fuente: diariolaopinion.com.ar