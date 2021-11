Se devela un misterio: revelan qué opinó Cristina Kirchner sobre la marcha encabezada por Alberto Fernández

Este miércoles se realizó la marcha por el Día de la Militancia en la Plaza de Mayo y se convirtió en el primer acto oficial encabezado por el presidente, Alberto Fernández, en medio de una plaza llena de seguidores y militantes. Si bien la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner no fue por estar cursando el posoperatorio, creció la incertidumbre respecto a su postura sobre la marcha. Esta mañana Oscar Parrilli contó qué le pareció a la mandataria.

El senador por Neuquén dentro del Frente de Todos dialogó este viernes con los periodistas de AM 1030 y afirmó que “la marcha fue masiva” con “mucha alegría y necesidad de toda nuestra gente de marchar”. Asimismo, tildó el encuentro organizado dos días después de la derrota electoral como “muy bueno” y “con un fuerte apoyo al Gobierno de Alberto y Cristina”.

En ese marco, el periodista Tomás Méndez le preguntó por la postura de la vicepresidenta. La noticia de la marcha días después de la derrota volvió a sacar a la luz las internas del frente y la posibilidad de la que vicepresidente esté molesta por el resultado. Además, de ser un acto donde la figura sería el presidente relanzando el Gobierno. Sin embargo, Parrilli le bajó el tono y aseguró que estaba de acuerdo.

“En ningún momento escuché nada de ella (Cristina Kirchner) de que quería que se bajara (el acto) ni mucho menos, todo lo contrario”, afirmó Parrilli despejando dudas sobre la opinión de la expresidenta. “Como la canción de la cigarra tantas veces nos mataron, a tantos entierros fui”, remarcó en contra de la oposición. Por otro lado, apuntó contra ellos porque “desde el año 55’ vienen anunciando el fin del peronismo”.

Contra la oposición

Parrilli también manifestó que había una presión económica muy fuerte de los grupos económicos ligados al macrismo y que “las declaraciones de los dirigentes querían anunciar una citación catástrofe, es lo que siempre le conviene estas situaciones límites porque no tienen que dar cuenta lo que no les conviene”. La última frase se relaciona al llamado a indagatoria del ex presidente Mauricio Macri por el presunto espionaje a los familiares de las victimas del ARA San Juan.

