Castellano habló de sus peores 20 meses desde que es intendente

En una entrevista concedida al programa “El otro lado de la pandemia”, que se emite por la pantalla de Next TV, el intendente Luis Castellano reflexionó acerca del impacto que la pandemia generó en la gestión y manifestó: “Intentaría dividir el análisis como en dos planos; un plano más desde los vínculos humanos, sociales, de la gobernanza, de la manera de llevar adelante lo que se llama tener algo de autoridad o liderar procesos dirigenciales en donde la pandemia los ha puesto mucho más en horizontal. Algo que ya era una tendencia y que las redes habían puesto fundamentalmente en un vínculo más directo del vecino con quién es su representante o sus representantes. Yo creo que eso se termina de acelerar y aparece como una necesidad muy fuerte de humanización, sobre todo de los dirigentes políticos, pero también del resto, como pueden ser dirigentes de entidades y de todo lo que tenga que ver con la con la vida institucional y también de la vida escolar y deportiva. Me parece que esa necesidad que la reclaman mucho los jóvenes de cercanía, aparece desde el plano de lo social como uno de los procesos que la pandemia ha acelerado”.

El mandatario, también detalló el otro aspecto que a su entender es fundamental: “El otro plano es en término de lo físico, de cuáles son el diseño de las nuevas ciudades, qué enseñanza nos deja del diseño de esta nueva ciudad y me parece que también en este plano acelera procesos que yo te diría la línea más ambientalista de la mirada del diseño ecológico de la ciudades, se termina de acelerar en la pandemia; la apariencia de espacios abiertos muy grandes, el uso de la movilidad alternativa, la urgente necesidad de trabajar en lo que tenga que ver con el diseño del reciclado de residuos urbanos, el uso del transporte público, los vínculos con el área metropolitana de una manera mucho más genuina y más ágil. Repito, el transporte público que también empieza a ponerse en un jaque de diseño como consecuencia de la posibilidad de que este sea un lugar en donde pueda existir contagios”.

“No podemos excluir de este análisis todo lo que es la estructura concreta de salud. Todo lo que tiene que ver con el diseño, sanatorios, hospitales, periféricos. Me parece que ahí hay un aprendizaje como una serie de conclusiones, que como mencionaba antes por eso dividí el análisis en dos planos: el de lo social o comunitario o desde los vínculos y el otro desde el diseño de lo físico. Grandes desafíos. Me parece que Rafaela está en una escala de ciudad con oportunidad para hacerlo; por allí en otros lugar donde hay mucho que modificar, rediseñar, urbes que por ahí están como más amontonadas o hechas como conglomerados urbanos, ahí es más difícil encontrar estas situaciones, ahí hay que meter mucho más diseño y mucha transformación”.

GESTIONAR LA POST PANDEMIA,

CABALGANDO LA PANDEMIA

Castellano habló del proceso de gestionar en este nuevo escenario y explicó que “hay un diagnóstico que nosotros hacíamos hace 3 o 4 meses, que íbamos a encontrarnos con que en muchos lugares donde los niños asistían nos parecía como que habíamos dejado en el camino un montón de chicos, en la escuelita deportiva, escuelas, en los clubes. La verdad es que nos sorprendimos favorablemente, y diría que en el último mes y medio, notamos que eso volvió a explotar, como que aparece muy fuerte y hasta diría que más que en la pre pandemia, esta necesidad de estar al estar al aire libre, de encontrarnos, de que los chicos vayan a hacer un deporte. Eso mismo nos pasa con el turismo y nos pasa con los encuentros sociales. El valor agregado que tiene, es la integralidad de la salud, qué pasa por disfrutar de ciertos aspectos de la vida que tienen que ver con los vínculos, con lo comunitario, con lo humano, con el compartir. Eso lo notamos en todos los niveles sociales. Es un aprendizaje que estamos evidenciando”.

“Entiendo yo que Rafaela está en una situación de ventaja con respecto a otros lugares, en donde tal vez no se venía trabajando en el territorio con una política pública tan fuerte. Nosotros tenemos en lo social un vínculo muy fuerte con las instituciones del territorio, trabajando en el área cultural, deportiva, educativa. Eso ha explotado y la verdad que nos pone ante un gran desafío como sociedad y como Estado”, subrayó.

“NO DEBEMOS HACER LO

MISMO DE LA MISMA MANERA”

Castellano planteó que “cada política pública tiene que tener una reflexión en la post pandemia; cada diseño de cada programa, cada decisión que se tome para invertir fondos públicos, tiene que tener esta mirada. Hoy no es lo mismo. La pandemia ha profundizado una tendencia que venía como más tímida en algunos temas, pero que la veíamos. Podemos pasar al mundo tecnológico, al mundo de lo virtual, de los videojuegos e incluso con la salud. Se valoró como nunca la salud pública, ahora se valora como nunca el espacio público; se valora como nunca lo común, porque tuvimos que salir juntos y nos puso a todos en un mismo plano. Somos todos iguales ante la pandemia y aquí no importaba si tenías una obra social de las caras o eras la persona más humilde de un barrio que necesitaba ser atendido. Creo que es un aprendizaje y entender de que hay situaciones en la vida o que se pueden presentar en algún momento situaciones tan disruptivas como en una pandemia, que necesitamos unos con otros acompañarnos, apoyarnos, encontramos. Me parece que esa es una lección positiva. Es a su vez un proceso que el Estado tiene que entenderlo, porque no me parece que tengamos que hacer lo mismo de la misma manera”.

Fuente: La Opinión