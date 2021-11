Inmunólogo advierte que es posible que los casos aumenten en las próximas semanas

El operativo de vacunación contra el covid-19 avanza en toda la provincia de Santa Fe de manera continúa. La disponibilidad de vacunas y la estructura del sistema sanitario son dos factores claves para que en la primera quincena de noviembre el 67% de los santafesinos cuente con el esquema de vacunación contra el covid-19. El Ministerio de Salud de la provincia confirmó que en diciembre el 70% de la población habrá completado el proceso de inmunización. Por su parte la cartera de salud nacional confirmó el 16 de noviembre que el 78,5% de la población del país inició su esquema de vacunación mientras que el 60% ya lo completó.

Los porcentajes son relevantes en el marco de una pandemia mundial y en la que las vacunas se convirtieron en el factor determinante para la lucha contra el virus. En una entrevista con AIRE, el inmunólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner sostuvo que alcanzar una amplia cobertura de vacunación en la población adulta es una de las mejores maneras de frenar la expansión de contagios covid-19.

El investigador del Conicet adelantó que habrá un aumento de casos, aun cuando se extienda la vacunación, y es imprescindible alcanzar al 7% u 8% de las personas que no cuentan con ninguna protección. “Se estima que a fin de año el nivel de cobertura rondará el 94%, un porcentaje superior a cualquier otro país de Europa Occidental”, vaticinó Geffner. Aún en ese escenario, los cuidados seguirán estando a la orden del día viendo el espejo de Europa, hoy por hoy el problema de los cuidados pasa a ser central, ya que estos se han descuidado.

El investigador recalcó que las vacunas son una gran herramienta para frenar la expansión, en un contexto en el que se registra un bajo nivel de circulación viral, pero en donde persisten dos condiciones que alertan a los especialistas. La primera está relacionada con la variante Delta, la cual ya logró desplazar a la Manaos y Andina, y se convirtió en la variante predominante. Esto se refleja en el Amba, en donde el 80% o más de los casos son Delta.

El otro factor a tener en cuenta, es que después de 20 semanas de descenso ininterrumpido tanto de casos como de fallecimiento, se observa un pequeño rebrote. “Tenemos la sospecha de que los casos van a aumentar en las próximas semanas, no sabemos con qué pendiente. Las vacunas son la gran contribución, lo fundamental en la defensa”, recalcó el especialista.

Geffner resaltó la inmunidad que otorgan las vacunas, frente a lo que es una infección grave, si la persona está vacunada tiene entre 30 a 40% de probabilidad de padecer una infección grave por la variante Delta. “Protegen en forma enorme cualquiera de los esquemas de vacunación”, agregó en relación con la fórmula o esquema que se aplique.

Ante una infección leve de covid, las vacunas protegen entre cuatro a cinco veces más, es en estos episodios en los que cuesta un poco cortar la transmisión. “Si la persona se infecta en modo leve, no la pasas mal, pero puedes transmitir el virus porque tenés alta carga viral en el tracto aéreo superior”, explicó.

Las vacunas son una gran herramienta sanitaria, sin embargo, no son esterilizantes, ni brindan un blindaje 100% contra el virus del covid-19. “El punto crítico es acompañar la vacunación con medidas de cuidado, las cuales se han relajado en demasía, y eso creó la sensación de que la pandemia es cosa del pasado y esto no es así”, recalcó Geffner que puso como ejemplo lo que sucede en Europa, en donde a pesar de la tasa de vacunación, se observa una curva ascendente como pasa en Reino Unido.

El especialista se mostró a favor de la educación plena y el hecho de que no haya restricciones en el trabajo cotidiano de la gente. “Hay otras medidas por ejemplo, que se habiliten boliches cerrados para 1.000 o 4.000 personas con espacios que no están correctamente ventilados, — sostuvo Geffner— No considero que sea adecuado, ni tampoco que sea necesario las últimas medidas como dejar de usar al ingresar a los comercios alcohol en gel, a las que nos hemos habituado y considero que son buenas”.

El rebrote de los no vacunados

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el martes 16 de noviembre que el 78,5% de la población del país inició su esquema de vacunación mientras que el 60% ya lo completó. El plan de vacunación avanza en la aplicación tanto de refuerzos como en terceras dosis. En el caso de las personas mayores de 50 años e inmunodeprimidos que completaron su esquema con Sinopharm, reciben una tercera dosis. Mientras que los mayores de 70 años y el personal de salud reciben una dosis de refuerzo con la vacuna AstraZeneca.

“La idea es que terminando el verano del 2022 toda la población adulta tenga una tercera dosis, esto no implica que con dos dosis no estés protegido, pero con una tercera dosis volvés a tener niveles de protección óptimos que con el tiempo pueden decrecer”, explicó el científico que adelantó que en los próximos tres a cuatro meses toda la población recibirá otra vacuna. “Es una medida correcta que se aplica en todo el mundo”, destacó.

La preocupación se centra en la variante Delta, la cual es muy contagiosa. “Si logramos convencer a este 8% de población adulta de que se vacune sería muy bueno”, agregó.

Hoy las estadísticas muestran que la mayoría de los muertos por covid-19 en Europa son personas que no fueron vacunados. “A pesar de ser una fracción minoritaria, tienen chances de contagiar la infección a otras personas, es muy importante avanzar y llegar a aquellas personas que por distintos motivos no se vacunan”, anunció.

Fuente: Aire de Santa Fe