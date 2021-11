La impactante revelación de un ex compañero de Agüero sobre su retiro y las versiones cruzadas del Barcelona

Los medios españoles continúan concentrando toda la información en dos temas principales: el debut de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona y el posible retiro de Sergio Agüero, producto de una arritmia cardíaca que sufrió en medio del partido contra el Alavés, correspondiente al 30 de octubre pasado cuando debió pedir el cambio en el primer tiempo.

Tras la victoria del conjunto azulgrana por 1-0 en el derby contra el Espanyol, el segundo asunto tomó más relevancia, sobre todo después de la última declaración que dio el periodista catalán Gerard Romero, quien advirtió que el delantero argentino anunciaría su retiro de la práctica profesional a través de una conferencia de prensa pactada para ésta semana.

“Puedo confirmar que el Kun Agüero se retira del fútbol. Después de valorar las situaciones que pasaron los últimos días y lo que le comunicaron los médicos decidió dejar el fútbol. La próxima semana dará una conferencia de prensa para anunciar su salida. No recomiendan que siga con la práctica y lo tiene decidido”; aseguraba en su canal de Twitch, Jijantes.

Horas después fue el ex futbolista Samir Nasri el que se pronunció en vivo sobre esta afirmación: “El Kun me acaba de enviar un mensaje, lamentablemente se confirma. Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno. Es muy buen chico y una gran persona”, explicó el francés durante el programa March of ZeDay, de Canal +, del que forma parte.

“Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envío mucho coraje y mucho cariño porque es alguien que aprecio enormemente”, sentenció el galo, que compartió equipo con él en Manchester City durante seis temporadas.

Sin embargo, tras el gran revuelo que causó tamañas revelaciones, fueron varios responsables del club los que alzaron la voz para desmentir lo que se estaba confirmando en distintas partes del mundo.

“Del Kun Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día. Lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, estamos hablando con él. Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al fútbol. Está tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema médico”, aseguró Xavi Hernández en la conferencia de prensa posterior a su debut con el Barcelona que terminó en victoria por 1-0 frente al Espanyol.

En la misma línea también se pronunció el vicepresidente de la entidad, Rafael Yuste: “No lo puedo confirmar. Puedo decir que hay un periodo de observación médica de tres meses y veremos cuáles son los resultados que nos dan los médicos del club. Que yo sepa, la semana que viene no habrá ninguna (rueda de prensa)”.

Finalmente, el director deportivo Mateu Alemany consideró que, “acelerar o apresurar conclusiones respecto a Agüero es imprudente. Hay que dejar que los médicos y el Kun tengan algo claro. Cuando algo no está claro, conviene no decir nada. Hay que apoyarlo y vamos a ver esa situación si gira para bien. De momento no hay noticia, vamos a esperar que gire para bien”.

Estas informaciones cruzadas despertaron la incertidumbre sobre qué sucederá con uno de los máximos referentes del fútbol mundial, quien se encuentra apartado de toda actividad física desde aquel 30 de octubre a la espera de un parte médico que aclare su futuro.

Fuente: Infobae