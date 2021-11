Eugenio Zaffaroni criticó duramente a José Luis Espert y al periodismo por el discurso de la inseguridad

Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, atacó al periodismo y a José Luis Espert por el discurso de la inseguridad. «Los medios de comunicación son sicarios de la mentira. Inventan una casta inferior que son los negros de la villa. Es una clase social que no existe y lo hacen para creerse superiores», afirmó Zaffaroni enojado por la supuesta tergiversación de sus dichos sobre que el asesino del kiosquero era un perejil.

«No dije nada. Me tuve que callar en el medio de la campaña electoral. Pasó una cosa desagradable. Me censuraron. Hablando con un periodista yo había dicho que como motivo del asesinato del kiosquero no se podía confundir un asesino con un pendejo tontito y pusieron en mi boca que había declarado que el que lo mató era un perejil», sentenció el jurista muy enojado por la situación.

«Qué son estos tipos (los periodistas) ¿Son sicarios de la mentira? Se miran al espejo a la mañana y ¿Qué cara ven? Ven a alguien con muy poca madre», manifestó Zaffaroni desencajado contra los medios de comunicación y agregó:» Me tuve que callar, porque si decía algo me iban a hacer decir otra cosa». A pesar de que el ex abogado del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, no quería hablar terminó aceptando la entrevista radial.

En cuanto a lo que expresó Espert, diputado electo de Avanza Libertad, sobre la inseguridad y los delincuentes, el jurista salió al cruce y lo criticó duramente: «Le bajan la línea a la gente, porque creen que de esa manera consiguen votos o para que los diarios serios digan barbaridades. En toda profesión tenemos algún loquito. El discurso de esos irresponsables impacta en los más vulnerables».

«Tenemos una minoría patológica: hay abogados estafadores, periodistas de poca madre, pero la mayoría son personas normales», subrayó Zaffaroni atacando a los que no piensan de la misma forma. Las preguntas continuaron y al final el magistrado habló sobre las contradicciones en los ciudadanos con respecto a que algunos consideran que los delincuentes deben ser baleados para asustarlos: «Tenemos una pena de muerte selectiva. Sumemos eso al estereotipo de los que dicen negritos y tenemos este resultado», finalizó.

Con información de www.elintransigente.com