Fuerte crítica de Matías Lammens al Frente de Todos por los resultados de las elecciones legislativas 2021

Matias Lammens, ministro de Turismo y Deportes nacional exigió una autocrítica al Frente de Todos por los resultados magros en las elecciones legislativas 2021: «El oficialismo no ganó y está claro. Hay que decir las cosas como son. También, es cierto que el resultado electoral mejoró y es un análisis que hay que hacer. Esto nos tiene que llevar a tener más humildad. Debemos preguntarnos por qué dejaron de creer en nuestro proyecto».

Lammens también habló sobre el llamado al silencio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y rápidamente trató de calmar la situación: «Cada vez que tuvo que decir que no estaba de acuerdo dio su opinión. La vicepresidenta no va a querer que el Gobierno tome un rumbo que no quiere, porque es una de las accionistas mayoritarias del Frente de Todos y por la personalidad que tiene.

«Yo creo que si no lo está expresando públicamente es porque está de acuerdo», afirmó el ministro de Turismo y Deporte nacional con total seguridad y a la vez envío confianza a la militancia al decir que el partido seguirá manteniéndose unido a pesar de los malos resultados. Lo cierto es que considera que la situación de salud de la expresidenta fue el motivo principal de su ausencia en las últimas semanas.

Por otro lado, Lammens comunicó tranquilidad a la ciudadanía con respecto a la temporada de verano y las posibles restricciones si avanza el coronavirus: «Los países que están con un buen nivel de vacunación tienen pocas internaciones y baja cantidad de decesos. Esto hace que Argentina tenga una situación sanitaria privilegiada. Ya no es la cantidad de casos, sino la cantidad de internaciones. No creo que los argentinos tengamos que retroceder con alguna medida en esta temporada».

El periodista le preguntó sobre la fuerte relajación del control del Gobierno nacional en cuanto al aforo y las medidas de prevención para evitar los contagios. «Siempre fui muy consecuente con lo que decía la ministra de salud, Carla Vizzotti. Hay una cuestión de comportamiento sociológico, del hastío que tiene la gente y las ganas de hacer muchas cosas que antes no podía», subrayó Lammens justificando las aglomeraciones.

