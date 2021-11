Juan Cabandié defendió de manera insólita el impuesto nacional a los envases en Argentina

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, Juan Cabandié, defendió el impuesto discrecional que le quiere instalar a las empresas que producen envases. «En Argentina hay 5 mil basurales a cielo abierto y están nutridos en un 25% por envases y pensamos que había que trabajar en una ley similar a la que tiene Europa, Estados Unidos, Chile o Uruguay», manifestó Cabandié justificando una nueva carga impositiva que impactará en los precios finales.

Lo cierto que la nueva medida será implementada en uno de los tantos sectores que ya cuentan con un 50% de impuestos en sus productos como es el de las bebidas. «Los municipios van a estar interesados, porque esta tasa que va a ser recaudada por AFIP trae un fideicomiso que nosotros lo transferiremos a las ciudades, solamente si tienen un plan de gestión ambiental», afirmó el ministro kirchnerista sin explicar cómo va a ser auditada las transferencias a dedo.

«La ley aplica una tasa a aquellos generadores de envases, estos son de uso efímero. Hoy estamos reciclando un 8 o 9%», manifestó Cabandié intentando argumentar la quita de ganancias a empresas pequeñas, medianas y grandes. Lo más polémico es que el fondo no se utilizará para limpiar el riachuelo, sino para apoyar gestiones ambientales de diversos municipios.

«El mundo hoy se encuentra muy atravesado por la política de poder evitar que los plásticos lleguen a los mares. La industria circular genera mucho empleo», subrayó el exdiputado del Frente de Todos castigando a la producción y los puestos de trabajo de un sector del país. Lo cierto es que la mirada es errónea, ya que la contaminación es principalmente provocada por la mala educación de los ciudadanos, quienes tiran envases vacíos en la playa, ríos, mares o en el suelo y no todas las empresas.

Por otro lado, esta medida no consensuada con ningún sector, fue totalmente repudiada. Por ahora, el Gobierno nacional sigue con las mismas políticas de ajustar al sector privado para crear fondos y gastarlos en otras áreas. El ministro no dio explicaciones sobre cómo se va a evitar que las personas sigan contaminando el medioambiente. En el riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo, hace unos meses, quitaron más de 80 toneladas de basura, sin embargo, el dirigente peronista no hizo ningún comentario de ello.

Con información de www.elintransigente.com