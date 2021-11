«Improvisación»: la sentencia de Juntos por el Cambio por los dichos de Rafael Bielsa contra uno de los candidatos presidenciales de Chile

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, habló en la mañana de este lunes de uno de los candidatos de las elecciones presidenciales en el país trasandino, José Fernando Kast. El diplomático lo tildó de “xenófobo” y “anti argentino”. Por estos dichos, la Cancillería chilena compartió un escrito calificándolos de “intromisión inaceptable”. Desde Juntos por el Cambio (JxC) salieron a cuestionar la “política exterior” de la Administración de Alberto Fernández. En los principales posteos sentencian la «improvisación» del Gobierno nacional.

Con el correr de las horas, las críticas no tardaron en llegar, el primero fue el presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo. “Cuando se denuncian las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela o Nicaragua, el gobierno no opina con la excusa de no intervenir en asuntos internos de otros países. Pero lo hace cuando un candidato no le gusta, caso Chile. Esto marca la improvisación en la política exterior”, sostuvo Cornejo en sus redes sociales. “El Embajador Rafael Bielsa no toma noción de su cargo y el kirchnerismo no toma noción de la importancia de la política exterior”, sostuvo el diputado electo de la provincia de Córdoba, Rodrigo De Loredo.

A su turno, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica (CC), indicó que “las declaraciones de Bielsa demuestran la improvisación, falta de seriedad y capricho de la política internacional kirchnerista. Callan sobre las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, pero critican irrespetuosamente la democracia en Chile y esmerilan la hermandad trasandina”, añadió la titular de la CC. “La declaración del embajador Bielsa con relación al ganador de la primera vuelta en Chile es impropia de un embajador en cualquier lado, pero menos en un país vecino”, describió Facundo Suárez Lastra, del radicalismo porteño.

En diálogo con Radio Con Vos, Bielsa sostuvo que “si uno toma como elemento de juicio las manifestaciones públicas, Kast ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia. Desde decirnos que hemos robado históricamente territorios, que tenemos que dejar de robar territorios a Chile, hasta todo tipo de expresión xenófobas contra los argentinos, que yo las tengo archivadas, registradas, leídas y estudiadas”, añadió el diplomático en declaraciones vertidas a Reynaldo Sietecase en La Inmensa Mayoría. Luego, apareció la Cancillería chilena rechazando estas declaraciones.

“El Gobierno de Chile rechaza las declaraciones del Embajador de la República Argentina, Rafael Bielsa, a un medio de prensa de ese país, en las que se refiere a uno de los candidatos a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast, en términos inadecuados. Estas expresiones representan una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Chile y vulneran normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, sostuvo la cartera diplomática. “El Gobierno de Chile reitera su permanente disposición a mantener con la República Argentina las mejores relaciones políticas y diplomáticas, en el marco de la amistad histórica que nos une y del respeto recíproco que se merecen nuestros pueblos”, cerró.

