El picantísimo comentario del papá de Wanda Nara sobre la China Suárez tras el escándalo: “Mi punto de vista”

En los últimos días, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a mostrarse juntos. Sin embargo, la reconciliación no dejó de lado el escándalo con la China Suárez, con quien el futbolista del PSG tuvo un apasionado affaire en un lujoso hotel de París mientras su esposa se encontraba en Milán junto a su hermana Zaira.

De hecho, este martes, la mediática y el jugador se sentarán frente a Susana Giménez para hablar de todo lo ocurrido en su relación. Asimismo, se mostrarán frente a los ojos de todo el mundo como una familia feliz que apostó a su amor tras la tormenta.

En medio de la espera por saber qué dirá Wanda Nara y qué más se sabrá de la infidelidad de su marido, su padre Andrés causó repercusiones al halagar a la China durante una entrevista. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el empresario se metió en el conflicto matrimonial de su hija y Mauro: “Debby me bancó mucho en todo lo que pasó de mi hija, veníamos hablando de esta situación. Justo nos conocimos en ese momento. Ella tiene su punto de vista y hemos conversado sobre lo que pasó, yo me mantuve al margen, estuve cauto, lo único te lo dije a vos en su momento, Juan”, comenzó diciendo.

Luego, Andrés Nara se refirió a la polémica: “En ese tipo de cosas trato de no mezclarme mucho. En todo lo que necesite mi hija va a estar. Muchos idas y vueltas tuvo la historia. Quiero mantenerme en reserva”. De todas formas, después deslizó una sugestiva frase: “Wanda sabe que cuando necesite algo, estoy. Muy sutilmente sabe la idea de lo que tengo”.

Lo más extraño para muchos fue cuando se refirió a la China Suárez con halagos y hasta con ganas de querer defenderla: “Yo tengo mi punto de vista de esta historia. Sinceramente, me quiero mantener en reserva porque la China Suárez no deja de ser una dama. Ella sabe lo que tiene que hacer, es muy bonita pero hay situaciones que me mantengo al margen, los que me conocen saben que pienso”.

Fuente: la100.cienradios.com