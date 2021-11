La política se mete en el caso Lucas González: el abogado de Cristina tildó de «oportunista» a Leandro Santoro y destrozó al peronismo

El abogado defensor de la familia de Lucas González, Gregorio Dalbón, denunció que hay un «oportunismo político» en torno al asesinato del joven futbolista a manos de miembros de la Policía de la Ciudad. En este sentido, apuntó contra el diputado electo Leandro Santoro por impulsar una denuncia penal contra la fuerza de seguridad de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. «No es momento «, remarcó, al tiempo que cargó contra el peronismo y determinados grupos de derechos humanos.

En declaraciones a ‘Mañana Sylvestre’ por Radio 10, el abogado conocido popularmente por ser defensor de Cristina Kirchner en múltiples causas cuestionó la intromisión política en el asesinato del menor en el barrio porteño de Barracas. En este sentido, apuntó contra la decisión del legislador y su par Victoria Montenegro de realizar en este momento una denuncia penal por una supuesta asociación ilícita entre los agentes de esta fuerza de seguridad y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

«Desde que la policía de la ciudad es policía se habla que es peligrosa, es raro que recién ahora hagan alguna denuncia. ¿No te parece que tiene un sesgo de oportunismo lo que hace Santoro?», manifestó el abogado y agregó: «Lo hace sobre el cadaver de Lucas». «Me parece que tiene razón Santoro sobre lo que quiere investigar sobre la policía, pero cuando la tuvieron que investigar no pasó nada y vuelven ahora que pasó lo de Lucas».

Asimismo, según expresó Dalbón, desde el espacio oficialista «se enojaron» luego de que el último viernes el abogado brinde una conferencia junto al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. «Si al peronismo no le gusto mi actitud, lo siento mucho, mi cliente ahora es la familia de Lucas González», manifestó y agregó que «el fundamentalismo del kirchnerismo a veces no está bien, terminaron no acompañándome porque le di la mano».

Del mismo modo, cuestionó a los organismos de derechos humanos que, según relató, «el día que yo tome la defensa de la familia de Lucas me llamaron y me dijeron que iban a estar, pero cuando vieron que estuve con D’Alessandro, no estuvieron». «¿Sabes por qué le di la mano? Porque le dio el pésame a la familia», aportó el abogado y, si bien remarcó la responsabilidad política del funcionario sobre la fuerza, expresó que el ministro se desempeñó bien.

«Yo lo que quise hacer es diferenciarme de la maniobra que hace el macrismo que es caranchear para utilizar la sangre y avanzar políticamente. Pero el peronismo me dio la espalda», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com