Conflicto mapuche en El Bolsón: las explosivas declaraciones de Aníbal Fernández contra el Gobierno de Río Negro

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a responsabilizar al Gobierno de la provincia de Río Negro por el recrudecimiento de la violencia que provocó la muerte del integrante de la comunidad mapuche Quemquemtreu Elías Garay Yem. «El caso de El Bolson tiene que ser conducido por la Policía de Río Negro, no por las fuerzas federales«, manifestó el funcionario ante la prensa.

Días atrás se produjo la muerte de Elías Yem de 29 años producto de un impacto de bala de fuego en el marco de un episodio que se desarrolló en la toma de tierras de Cuesta del Ternero y aún está bajo investigación. Ante este escenario, volvió a profundizase la tensión entre la comunidad mapuche y los habitantes de la zona, como así también reavivó el cruce de responsabilidades entre las autoridades provinciales y el Gobierno nacional.

«El caso de El Bolsón tiene que ser conducido por la Policía de Río Negro, no por las fuerzas federales, que no cumplen esa función específica«, precisó este martes Fernández desde el edificio de la cartera de Seguridad. Del mismo modo, explicó que no enviaron efectivos federales a la región porque «eran 12 personas las que estaban en Cuesta del Ternero y no tenía sentido que nosotros traslademos personal para resolver ese tema». «(La gobernadora Arabela Carreras) debía resolverlo con su fuerza», ahondó.

«Estamos haciendo lo que corresponde. Dijimos que íbamos a patrullar para evitar desmanes y lo conseguimos. No esto que está sucediendo, porque corre por cuenta de la Policía de Río Negro», continuó el ministro. Asimismo, comentó las versiones que tiene el Gobierno nacional sobre lo sucedido en la localidad patagónica.

«En la Cuesta del Ternero el tema es dos personas de civil, es lo que cuenta la gente que estaba ahí arriba, hablaron en principio, discutieron después y dispararon. Una persona está fuera de peligro y la otra recibió un tiro en la cabeza que lo mató. No sé cómo accedieron, debe ser fruto de la investigación», relató.

El accionar de Gendarmería y la denuncia del intendente de El Bolsón

Por otro lado, se refirió a la acusación del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, quien denunció que habría tres miembros de Gendarmería en el lugar pero se retiraron y liberaron la zona. «Es una expresión horrible en boca de un gobernante», manifestó. Del mismo modo, explicó cuál fue el accionar de la Gendarmería al momento en que se produjo el enfrentamiento que derivó en la muerte del integrante de la comunidad mapuche.

«Desde las 18 la Gendarmería estaba en la ruta 40 por expresas instrucciones de custodiar que no hubiera cortes. Salió un oficio a las 22:11 que ratificó la situación y nos puso en la ruta 40 para evitar el corte. Hemos estado participando activamente conforme a las decisiones judiciales ordenadas, no hemos dejado a nadie sin nada. Lo que dice el intendente no es verdad», argumentó.

En última instancia, abrió el grifo sobre quiénes son los dueños de los terrenos ocupados por la comunidad mapuche y manifestó que «ahí se empiezan a comprender algunos de los conflictos». Si bien remarcó que recibió información de una legisladora local, evitó ahondar en detalles sobre esta posible hipótesis de la nueva escalada de violencia.

Con información de www.elintransigente.com