Wanda Nara reveló qué le dijo a la China Suárez luego de enterarse que Icardi le fue infiel: “Fue un poco dura”

Llegó la esperada palabra oficial luego de todo el escándalo. Wanda Nara y Susana Giménez tuvieron una extensa charla en París y hablaron de todo, desde cómo se enteró de la infidelidad de Mauro Icardi hasta el intercambio que tuvo por teléfono con la China Suárez y qué fue lo que le dijo.

“Cuando Mauro me contó todo, lo primero que hice fue llamarla (a la China) porque teníamos una relación de conocernos, y pudimos hablar”, empezó relatando Wanda Nara ante la atenta mirada de la conductora. Recordemos que esa información ya había sido dada a conocer por Yanina Latorre.

Continuando con su relato, Wanda Nara le reveló a Susana qué lo que le dijo a la China apenas la llamó por teléfono. “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia en Instagram que yo había puesto, que fue un poco dura porque dije una palabra que no fue muy elegante (la había tratado de ‘zorra’). Pero bueno, la dije en un momento de calentura”, destacó la empresaria de fútbol.

Es preciso mencionar que cuando estalló todo el escándalo, ella había publicado una historia de Instagram muy punzante. Fue un fondo negro con letras blancas que decía: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Claramente era hacía la China Suárez, pero no la arrobó, obviamente.

Volviendo a la entrevista en sí, Susana se mostró muy sorprendida cuando Wanda le dijo que le había perdón a la China. Luego, le preguntó cómo estaba con Icardi y de qué manera iba a seguir su relación luego de todo este escándalo.

Respondiendo a esa pregunta, Wanda Nara destacó: “Yo creo que podemos seguir juntos. (...) Primero, porque fue él el que me contó como pasaron las cosas y el que me mostró todo, y está arrepentido. Yo seré una tonta, pero creo en el perdón y en la palabra”.