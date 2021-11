Sorpresa en Juntos por el Cambio por la encuesta que revela a los dirigentes más presidenciables de las elecciones 2023

Si bien recién pasó poco más de una semana de las elecciones 2021, las encuestadoras ya comenzaron los sondeos para estimar posibles proyecciones para las elecciones presidenciales del 2023. En ese marco, dentro del listado de Juntos por el Cambio aparecieron varias sorpresas con dirigentes que alcanzaron un bajo porcentaje de adeptos como por ejemplo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

De acuerdo al informe de CB encestadora difundido en LN+ entre los candidatos presidenciables de Juntos por el Cambio se encuentran el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, liderando el listado con el 17,6%. Lo sigue de cerca el expresidente Mauricio Macri con el 10,7% y, para sorpresa de muchos, se ubica tercero el referente del radicalismo, Facundo Manes con el 7,3%.

Recién en cuarto lugar aparece el nombre de la titular del PRO, Patricia Bullrich, con el 6,2% y luego llega el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con el 2,1%. Asimismo, un 37,8% aseguró que no votaría a ninguno de la lista. No obstante, la exministra de Seguridad no consiguió un buen resultado en la encuesta a pesar de haber sido una de las primeras en expresar su intención de ser candidata.

«Somos la alternativa para el 2023»

Para bajar un poco el tono, el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay afirmó: “Acabamos de terminar una elección. Hubo un voto bronca en el que se ensancharon los extremos de la distribución y nosotros hemos podido mantener nuestro caudal”. Igualmente, lanzó una fuerte advertencia al Frente de Todos: “Somos la alternativa para el 2023”.

Sobre el contexto actual y en relación a la las declaraciones del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, el economista opinó que “no es bueno pelearse con los vecinos”. En el mismo sentido, agregó que “el gobierno está hundiéndose más en esa incoherencia”. Por último, completó: “Todo lo que argumentó hasta ahora para quedarse al margen de Nicaragua, Venezuela, usa argumentación para tomar partido en Chile. El costo económico de esa incoherencia es lo que hay que mirar”.

Con información de www.elintransigente.com