Un especialista en comunicación no verbal deschavó a Wanda Nara: “Vergüenza”

Con la Torre Eiffel de fondo, Wanda Nara y Mauro Icardi rompieron el silencio luego del escándalo y la casi separación que tuvo como tercera en discordia a la China Suárez. Por primera vez, esta vez no fue un posteo en las redes sino que la empresaria le dio una nota exclusiva a Susana Giménez en Telefe, y también tuvo una breve participación el delantero del París Saint-Germain.

En este punto el especialista en comunicación no verbal Hugo Lescano, estuvo en el programa “Intrusos” (América TV) y dió su punto de vista sobre la entrevista de la que habló todo el país, y analizó, los gestos y las actitudes de los entrevistados.

Con respecto al jugador del París Saint-Germain, recalcó que unió las manos a la altura de los genitales en señal de perdón, y destacó que no apoya los pies en el piso, manifestando que esta es una posición que se ve mucho en las entrevistas de trabajo, cuando la gente está nerviosa, o en la facultad, cuando los alumnos van a rendir exámenes y no estudiaron demasiado.

En cuanto a Wanda Nara resaltó que durante toda la entrevista manifestó (sin querer) dos emociones. Una de ellas la tristeza, y la otra es la vergüenza, alegando que la empresaria se sintió bastante avergonzada al tener que contar todo lo que le hizo su pareja.

Luego agragó que Wanda Nara aún desconfía de Mauro Icardi, y así quedó demostrado en su mirada que en los códigos de comunicación no verbal, está nomenclado como N54. Sin embargo tiene empatía porque mantiene la pierna cruzada apuntando a el. Si no existiera esa empatía, su pierna estaría apuntando hacia otro lado. Además recalcó que el hecho de que la empresaria se saque y se ponga constantemente el anillo de compromiso, es una señal de duelo

Fuente: la100.cienradios.com