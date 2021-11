Charlotte Caniggia confesó que fue infiel y despotricó contra sus novios italianos: “Son unos mentirosos”

MasterChef Celebrity 3″ sigue regalándole joyitas al público noche tras noche. Luego del gran anuncio que dio Mica Viciconte al confesar su embarazo con Fabián Cubero, todo es alegría y risas dentro del set. Sin embargo, los demás participantes aportan lo suyo para que reine ese clima.

Durante el programa de hoy, Charlotte Caniggia volvió a dar la nota y esta vez dejó sin palabras a Santiago del Moro. La mediática no deja de sorprender a los televidentes con su graciosa y sincera forma de ser, es así como nunca se queda callada y por ello nunca pasa desapercibida.

Esta noche, mientras se encontraba cocinando a toda marcha, fue interrumpida por el conductor. En primer lugar Santiago le pregunto: ¿Extrañas un poco esa vida?, sin dudarlo, Charlotte respondió que no y que es parte de la vida.

Al hueso y sin filtro, como acostumbra Del Moro, consultó a Caniggia si tuvo novios italianos y si los mismos eran fieles: “Son medios mujeriegos los italianos, son re mentirosos”, contestó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul.

Y ante la pregunta sobre si ha sido infiel, entre risas, Charlotte le esquivó el tema. Aunque no lo negó, sino que al contrario, sembró más dudas con su pregunta: “¿Quién no ha sido infiel?”.

El vergonzoso momento de Charlotte Caniggia al tener que cocinar una torta frita

En la última gala de eliminación, Catherine Fulop, “La Peque” Pareto, Luisa Albinoni, “Tití” Fernández, Mery del Cerro, Héctor “el Negro” Enrique, Denise Dumas y Charlotte Caniggia debieron realizar torta fritas de manera sorpresiva pero la hija del exfutbolista no sabía que eran.

El triunvirato de jurados había expresado su antojo por comer torta frita y eso puso en pánico a la hija del pájaro.

No obstante, ante esta situación, Damián Betular le brindó consejos a Charlotte sobre la receta de su madre para poder ayudarla. Cumpliendo con la consigna, la hija de Claudio Caniggia no tuvo una mala noche ya que finalmente se salvó y continuará al menos una semana más en el certamen.