El sincericidio de Belu Lucius sobre la maternidad: “Juzgaba mucho”

En medio de la repercusión con el embarazo de Mica Viciconte, Belu Lucius aprovechó para hacerle una pregunta concreta sobre la maternidad, sumado a un sincero mea culpa sobre las creencias que ella tenía antes de ser mamá.

La influencer comenzó diciendo que: “Considero que soy una madre que juzgó mucho a las madres, cuando yo no lo era”, pero no quedo ahí, ya que la actual panelista de Cortá por Lozano, mientras la pareja de Fabián Cubero aguardaba su consulta, dijo “Apuntaba mucho con el dedo, y decía ‘¿cómo le va a dar caramelos si tiene dos años? ¿Cómo son las once de la noche y no están durmiendo?’. Pero ahora que estoy del otro lado digo ‘es diferente’”, aseguró Belu Lucius.

Tras eso le preguntó a Viciconte su mirada: “¿Vos, Mica, sos de apuntar con el dedo?”. A lo que, recordando que ella es una persona con una personalidad muy firme y fuerte, y que pudo tener una cierta “practica” con las hijas que ya tiene su pareja con la modelo y conductora Nicole Neumann, la ex Combate le respondió a la influencer: “Soy insoportable. Soy muy estructurada, muy estricta”.



Ahí, siguiendo con su respuesta, Mica reveló que “Yo siempre les hago de comer a las nenas de Fabián, y me dicen ‘no, tiene mucho morrón, tiene mucha cebolla’. Y el papá se lo licúa, y les dice ‘ay, ¡qué rico!’”.