La oposición denunció penalmente a las autoridades del BCRA por prohibir la venta en cuotas de pasajes al exterior

El bloque opositor de Republicanos Unidos CABA denunció penalmente a las autoridades del Banco Central (BCRA) luego de conocerse la prohibición de ventas en cuotas de pasajes al exterior. Yamil Santoro, el líder del grupo político, radicó la denuncia en el Juzgado Criminal y Correccional federal N.°2 junto a Marina Kienast, José Magioncalda y Juan Fazio. La causa quedó en manos del juez Sebastián Ramos.

Yamil Santoro informó de la decisión del bloque a través de su cuenta de Twitter. Tres horas antes ya había advertido que tomarían cartas en el asunto con la medida que fue sancionada a último momento y sin anuncios previos. “Para los que preguntan si vamos a hacer algo por este tema. En minutos presentamos una acción judicial para hacerle frente. Empresas de turismo y demás están invitadas a contactarnos por privado para sumar más acciones”, comentó.

Uno de los argumentos de los denunciantes es que la Comunicación “A” 7407, que impide financiar la adquisición de objetos importados o de productos en el extranjero, vulnera la ley de defensa del consumidor, la ley de tarjeta de crédito, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Carta Orgánica del BCRA. De esta manera, la entidad financiera quedó imputada por “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”,

En la denuncia presentada por el bloque se explicó que “La utilización de la tarjeta de crédito para financiar el pago de bienes y servicios no solo está autorizada para obligaciones en moneda nacional o extranjera, sino que, además, ha sido legislada en el ámbito del derecho privado, constituyendo su utilización y el pago en cuotas, por acuerdo de partes, un derecho de los consumidores, con restricciones muy específicas que establece la propia ley y que, en el caso del Banco Central de la Nación Argentina lo autoriza a sancionar a ‘entidades que no cumplan con la obligación de informar o, en su caso, no observen las disposiciones relativas al nivel de las tasas a aplicar’”.

La industria turística también está considerando a la Justicia. La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) repudió la política del BCRA al decir que “impacta directamente sobre nuestro sector, golpeando especialmente a las agencias más pequeñas”. Luego de la reactivación de viajes a causa del COVID-19, la medida significa un golpe muy duro para ellos.

Con información de www.elintransigente.com