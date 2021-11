Fuego interno: sale a la luz el enojo de un ministro con Roberto Feletti por el anuncio de posibles “intervenciones” al campo

En los últimos días, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que no se descartan las retenciones, intervenciones o algún mecanismo de subsidio para desvincular los precios locales de los alimentos de los internacionales. En ese marco, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, reveló el enojo del ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, al escuchar las declaraciones.

“Es la primera vez que siento tanta sorpresa porque estaba con el ministro Julián Domínguez en una reunión charlando sobre medidas de incentivo a la ganadería cuando nos enteramos de las declaraciones de Feletti”, expresó Chemes quien estaba compartiendo una reunión en el sur con el titular de la cartera de Ganadería. “Lo vi muy enojado al ministro”, reveló el agropecuario en declaraciones a radio AM 590.

Del mismo modo, sostuvo que “había una contradicción muy grande entre lo que estábamos hablando y lo que se estaba anunciando”. Es decir, que el ministro Domínguez planteaba un acuerdo mientras Feletti anunciaba posibles medidas restrictivas. “Yo que no soy funcionario del estado sentí hasta bronca porque digo dónde estamos parados”, siguió Chemes.

“Se abren alternativas para dialogar y de golpe sentís que te ponen una traba para que no funcione. Da la sensación de que no quieren que funcionen”, completó molesto. Por otro lado, manifestó que hay momentos en los que no sabe dónde está parado cuando escucha ese tipo declaraciones y la repetición de medidas que con el tiempo han demostrado que no funcionan.

«Se equivocan el diagnóstico»

“No estamos de acuerdo con ningún tipo de intervención ni ningún incremento de carga impositiva, con este tipo de medidas es muy difícil que logren los objetivos que buscan en el Gobierno”, alertó Chemes. “El problema de la oferta de hacienda y es consecuencia de la falta de políticas adecuadas. La carne está siendo afectada por la inflación del país, no tienen nada que ver con las exportaciones. Siguen equivocándose en el diagnóstico”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com