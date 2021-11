La cruda respuesta de Beatriz Sarlo sobre el sobreseimiento de Cristina Kirchner que fue furor en las redes

Este viernes fue un día muy importante para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, ya que los tres fueron sobreseídos de las causas Hotesur y Los Sauces antes de llegar a la instancia de juicio oral. En ese marco, La periodista y ensayista, Beatriz Sarlo, sorprendió con una cruda respuesta sobre la determinación judicial que causó revuelo en las redes sociales.

“Dame una impresión del derrotero de Cristina post derrota electoral y estos tres sobreseimientos, te parece de puro derecho”, le preguntó Pablo Rossi en su programa de LN+. En ese sentido, la ensayista afirmó que no puede “tener un juicio sobre el puro derecho” porque no es una especialista. Además, indicó que “trataría de no ingresar en el inmenso campo de gente no especializada que se considera especialista”.

Por otro lado, lanzó una inesperada crítica. “A mí, desde un punto de vista ético que me produzca profundo disgusto y que yo piense que la Justicia en algún momento tiene que responder a patrones y valores éticos no significa que yo me pueda expedir sobre los juicios de la justicia que ni siquiera he leído”, completó. Asimismo, subrayó: “Vivimos en una especie de carrera y apresuramiento sobre eso”.

Distancia de la política

Su postura sobre el sobreseimiento de la vicepresidenta causó un impacto en Twitter y muchos salieron a cuestionarla, además de compartir fragmentos de la nota. En ese marco, planteó otro tema y sostuvo que “la gente está separada de lo político”. Además, planteó que “no hay un gran liderazgo político con el cual identificarse” incluso sacando a Cristina Kirchner.

“Si para llegar a un juicio pasamos cuatro o cinco años, la gente eso lo encuentra extremadamente complicado. No hay una gestión que simplifique algo”, reflexionó Sarlo. Del mismo modo, reiteró que la gente está cansada de lo político. “En las marchas no emerge lo político, solo emerge lo social”, indicó la ensayista quien además afirmó que “habría que civilizar un poco” y generar estados más fuertes “como los admirados países escandinavos”.

