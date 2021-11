Explosivas declaraciones de Carrió cambian todo el esquema político

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó hoy duras advertencias a sus socios de Pro y la UCR, a quienes les pidió ser “serios y responsables” y les recordó el compromiso con el “contrato moral” de Juntos por el Cambio. Lo hizo al celebrar los 20 años de la fundación de su partido en La Picaza Polo Club, en Open Door, ante referentes del conglomerado opositor.

Cuando se subió al escenario para cerrar el congreso federal de su fuerza, y con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich sentados en la primera fila, Carrió les pidió a las autoridades de JxC que pongan “caras decentes” al frente de las presidencias de los bloques en la Cámara de Diputados.

“No es un problema de prejuicios sino de prácticas. Si no ponemos caras decentes, experimentadas y sin antecedentes les va a estallar la figura en la cara de todos ustedes. Porque yo no me callo más”, lanzó Carrió. Y completó: “Sepan lo que eligen en la presidencia de los partidos. Yo no me fui de un partido en el que había corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos”.

De ese modo se refirió a los herederos políticos de Enrique “El Coti” Nosiglia, que integran el entorno del senador Martín Lousteau. Las diferencias de Carrió con Emiliano Yacobitti, mano derecha del economista. quien busca desplazar a Mario Negri del interbloque de JxC, son insalvables. Para la exdiputada, el radical cordobés debe seguir en ese lugar.

Carrió también apunta contra Cristian Ritondo, cercano a Vidal y Larreta, quien seguirá al frente de la bancada de Pro. “No confío en absoluto. Es más nunca he confiado. Él lo sabe”, dijo.

Después de elogiar a Macri, la jefa de la CC no ocultó su malestar con Larreta por la estrategia electoral en la Capital. Mirando de frente al alcalde, Carrió acusó al jefe de gobierno de no haber “cuidado” a Vidal, quien fue la primera candidata del oficialismo porteño, y le reprochó haber puesto a Fernando Straface como jefe de campaña. “Straface hizo una campaña espantosa”, le espetó. Enseguida, calificó a Larreta como el “mejor gestor del país” y pidió que lo aplaudieran.

Larreta no logró ocultar su incomodidad, aunque luego se abrazó con la exdiputada cuando terminó su discurso. “Va a ser difícil recomponer después de esto”, reconoció una fuente porteña.

En otro tramo de su discurso, Carrió les pidió ser “serios y responsables” a los jefes de JxC frente al escenario postelectoral. Insistió en que deben discutir el “contrato moral” porque la Argentina se enfrenta con un clima similar al de la crisis del 2001. “O hacemos un nuevo contrato moral o se viene el que se vayan todos”, enfatizó.

Además, vinculó el ataque a Clarín con bombas molotov con un supuesto intento de una facción del gobierno para desestabilizar a Alberto Fernández. “¿Qué está haciendo Cristina? Creando anarquía”, denunció.

Al evento asistieron los máximos referentes de la CC, autoridades de la UCR, diputados nacionales, intendentes, exministros de Cambiemos y funcionarios porteños. Hubo pocos emisarios del radicalismo.

Entre los presentes estaban Diego Santilli, Jorge Macri, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Alfredo de Angeli, Álvaro González, Agustín Forchieri, Diego García Vila, Adrián Pérez, Alfonso Prat Gay, Cornelia Schmidt Liermann, Silvana Guidici, Guillermo Dietrich, Hernán Lombardi, María Migliore, Silvia Lospennato, Carmen Polledo, Silvina Ajmechet, Karina Banfi, Darío Nieto, Guillermo Laje y Mario Quintana.

Fuente: La Nación