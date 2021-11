Patricia Bullrich: “La carta de Cristina Kirchner es el primer reconocimiento explícito y claro del enorme triunfo que tuvimos”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió hoy a la carta que publicó ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner y señaló que representó “el primer reconocimiento explícito y claro del enorme triunfo” que tuvo Juntos por el Cambio en las elecciones.

“Haber logrado sacarle el quórum al senado por primera vez desde 1983 se consiguió y Cristina lo reconoce, reconoce que ahora tenemos los suficientes votos como para poder tener una acción parlamentaria más adecuada y equilibrada. Ese primer reconocimiento es importante, porque hasta ahora no hubo reconocimiento por parte del gobierno. No es solamente un reconocimiento electoral, sino también es un reconocimiento del plano institucional”, aseguró la ex ministra de Seguridad en diálogo con Radio Con Vos.

Bullrich interpreta que la vicepresidenta, en su carta difundida a través de las redes sociales, se despega del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo deja a Alberto Fernández sin acompañamiento. También considera que el planteo hacia la oposición es absurdo y que el comunicado fue dirigido a ellos: “Hizo un llamado a algo que no tiene ningún sentido hacer, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos el respaldo de millones de votos. Está fuera de lugar, pero es normal también. Nada que nos moleste”.

También tuvo reparos sobre las posibilidades sobre un acuerdo con el FMI: “Guzmán se ha juntado tres veces con el Fondo Monetario y el acuerdo todavía no salió. Tenemos una cierta desconfianza de lo que está sucediendo, porque la lógica sería que el acuerdo se hubiese cerrado antes cuando las condiciones en plena pandemia eran mejores. La lentitud del cierre no se entiende. Estamos esperando a que el gobierno apure”.

Los periodistas de la mesa le preguntaron, a su vez, si imagina a Javier Milei, José Luis Espert y Cinthia Hotton uniéndose a Juntos por el Cambio. La respuesta develó una posición abierta: “No podría dar nombres porque es un tema que tiene que salir de la mesa de Juntos por el Cambio, pero con Espert, por ejemplo, ya estuvimos a punto cerrar. Las alianzas que nos lleven a un 50% son una posibilidad. Lo vamos a seguir buscando. Tine que ser gente que comparta los valores y tenga conductas adecuadas a nuestra moral”.

Además, volvió a hablar sobre un eventual acercamiento entre Juntos por el Cambio y el sector liberal que representa Javier Milei. “Es compatible con nuestra posibilidad de pensar el futuro, pero es importante como él trata a todos los miembros de la coalición, eso se analizará”, admitió. Y agregó: “La idea es seguir sumando”.

En relación a cómo se reconfiguró el escenario tras las elecciones de medio término, la presidenta del PRO reflexionó: “Lo que más nos preocupa es la relación y la representación con la sociedad que nos votó. Hemos logrado un cambio muy importante, muy profundo, que fue pasar de una mirada del Pro más light, menos peleas, a una idea más profunda de cuál es el país que representamos. Somos una representación de un sueño de clase media de Argentina, con educación, con empleo, con más empleo privado que público, donde la gente no viva de un plan social”.

Y, por último, explicó que por el momento no son tiempo de definiciones de candidaturas. Las prioridades hoy para Patricia Bullrich son otras: “Vamos a tratar de que el año que viene sea un año de construcción, de trabajo común, y que las candidaturas se dilaten lo más posible. La unidad política que tenemos que mostrar en el parlamento, en la dirigencia y en las provincias es lo más importante”.

