Coronavirus en Argentina: confirmaron 12 muertes y 888 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 12 muertes y 888 nuevos contagios de coronavirus. Así, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 5.326.448, mientras que los fallecimientos fueron 116.529.

Por otra parte, del sábado al domingo fueron realizados 20.523 testeos, con un índice de positividad del 4,32%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 26.132.048 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 18.865 casos positivos activos en todo el país y 5.191.054 recuperados.

Del total de muertes reportadas, 6 son hombres (5 de la provincia de Buenos Aires y 1 de la provincia de Neuquén) y 6 son mujeres (5 de la provincia de Buenos Aires y 1 de la provincia de Mendoza).

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 600 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 34,9% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 38,9%.

De los 888 nuevos contagios, 272 son de la provincia de Buenos Aires, 221 de la Ciudad de Buenos Aires, 6 de Catamarca, 1 de Chaco, 1 de Chubut, 4 de Corrientes, 53 de Córdoba, 6 de Entre Ríos, 2 de Formosa, 13 de Jujuy, 2 de La Pampa, 1 de La Rioja, 21 de Mendoza, 12 de Misiones, 68 de Neuquén, 24 de Río Negro, 19 de Salta, 2 de San Juan, 2 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 36 de Santa Fe, 9 de Santiago del Estero, 1 de Tierra del Fuego y 111 de Tucumán. Tierra del Fuego.

En lo que respecta al panorama epidemiológico, las autoridades sanitarias de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires se muestran cautas, pero preocupadas por el aumento sostenido en los casos de COVID-19 en las últimas cinco semanas.

Este domingo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ratificó que el Gobierno trabaja “fuertemente” en profundizar la campaña de vacunación y en posibles respuestas sanitarias a un eventual aumento de número de casos de coronavirus a partir de marzo de 2022, en el marco de la aparición de la nueva variante Ómicron, que surgió en Sudáfrica y que empezó a golpear a Europa.

“Vamos a convocar la población a iniciar y completar esquemas y trabajar muy fuerte en avanzar lo más rápido posible en los refuerzos”, sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio 10. Además, reiteró que el Gobierno tiene “vacunas en stock” y que las provincias también están abastecidas para continuar con la campaña de inmunización.

Según Vizzotti, hay 7 millones de personas en condiciones de recibir la segunda dosis, pero todavía no lo han hecho. También indicó que se trata, en su mayoría, de ciudadanos de entre 18 y 39 años. “Muchos de ellos recibieron su primera dosis en el pico de los caso, pero ahora cambió la “percepción del riesgo que tenían inicialmente y optaron por posponer su inmunización. Con todo esto que está pasando adquiere una relevancia importantísima la segunda dosis”, planteó la ministra en alusión a la aparición de nuevas cepas.

Para la ministra, no es casualidad que la variante Ómicron haya surgido en África: “el continente más postergado en vacunación”. “Se están dando 6 dosis de refuerzo o tercera dosis (en los países ricos) por cada primera dosis en los países pobres”, reflexionó la funcionaria y además comentó que, en países con un porcentaje de vacunación relativamente alto, están teniendo aumento de número de casos, de internaciones y evidencian tensión en el sistema de salud.

“En el mundo, la velocidad de aumento de los contagios se está dando en menores de 15 años que no están vacunados y, a través de ellos de ellos, hay una transmisión intrafamiliar que afecta a adultos con inmunocompromiso, que no hayan completado las dosis o que no hayan recibido refuerzo luego de 6 u 8 meses desde el inicio del esquema”, apuntó Vizzotti. Y cerró: “La buena noticia es que tenemos una herramienta que es la vacunación y tenemos las vacunas en la Argentina”.

Según los últimos datos actualizados del Monitor Público de Vacunación indican que hasta la mañana de ayer se distribuyeron 84.734.025 dosis en todo el país, de las cuales se aplicaron 67.632.308. De ese total, 36.491.322 personas fueron inoculadas al menos una vez y 29.371.242 cuentan con el esquema completo de inmunización. A su vez, 1.366.597 personas recibieron una dosis adicional y otras 403.147, una dosis de refuerzo.

Con información de www.infobae.com