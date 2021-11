Se filtraron las primeras fotos de Jimena Barón con su nuevo novio: “Mr Habano”

Algunos meses atrás, en ShowMatch La Academia, donde Jimena Barón es jurada, se comenzó a hablar sobre su relación con un hombre misterioso llamado “Mr. habano”, por una serie de imágenes en las que se lo veía fumando.

Con el pasar de las semanas, se supo que se trataba de Matías Palleiro, un reconocido es un deportista e influencer con una gran cantidad de seguidores en las redes. Además, él estuvo en una relación con Melina Lescano, y fue ella quien confirmó que su ex salía con Jimena Barón, por lo que después le pidió disculpas.Ahora ya no hay dudas. Si bien Jimena Barón no quiere ponerle títulos a su relación, este fin de semana se confirmó que la cantante y Matías Palleiro son novios y no se ocultan.



La cantante viene de un 2020 donde pasó de convivir con Daniel Osvaldo a abandonar las redes sociales y vivir un romance con el Tucu López. Este año, la Cobra debutó como jurado en La Academia, pasó algunos meses soltera y ahora está en una relación.

A pesar de que la pareja ya se fue de vacaciones, Jimena no quiere ponerle títulos a la relación y tampoco se muestran juntos en sus redes sociales. Pero este fin de semana, la pareja fue vista y fotografiada en el Abierto de Polo de Palermo.

“Ella es la ex, yo no soy nada. No soy la novia”, dijo en su momento Jimena Barón al cruzarse con Melina Lezcano, la ex de Palleiro. “¿Y qué es Palleiro? ¿Un touch and go? Si tuviera que definirlo. Si lo tuviera que presentar en una cena, ¿qué dice que es?”, le preguntó Marcelo Tinelli en su momento.

“No sé qué es, pero no soy la novia. No lo presento”, le contestó entonces Barón, dando por cerrado el interrogatorio sobre la naturaleza de su vínculo con el jugador de rugby.