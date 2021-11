Las "carpetas" del exministro Sain

Los ecos de los allanamientos al Ministerio de Seguridad y la investigación al ex ministro Marcelo Sain por espionaje continuaban este sábado y no solo por la postura fijada por el gobierno provincial, que sostuvo que no existieron los delitos que se investigan en el Ministerio Público de la Acusación.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que encontraron centenares de carpetas –algunos hablan de más de mil– con perfiles informativos sobre dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas, sin que haya motivación alguna para hacerlo, algo que está taxativamente prohibido por la ley de inteligencia.

Esas carpetas se elaboraron, siempre según las fuentes consultadas, con bases abiertas –como la actividad de las personas en las redes sociales– y con bases cerradas, que requieren acceso pago y donde hay datos patrimoniales o de ingresos. Una de las cuestiones en investigación es si esos pagos se hicieron con fondos reservados del Ministerio de Seguridad, lo cual, desde la óptica del MPA podría determinar que se incurrió en el delito de malversación de fondos.

Las fuentes sostienen que el caso es “sólido” y que Sain inició la confección de carpetas cuando, ya sabiendo que iba a ser ministro, aún trabajaba en el Organismo de Investigaciones, en noviembre de 2019. La tarea continuó luego, remarcan, en la cartera de Seguridad.

Fuente: Uno Santa Fe