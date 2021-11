Juan Manuel Urtubey: «La Argentina va camino a la autodestrucción de una manera acelerada, hay que buscar alternativas»

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, fulminó al Frente de Todos y a Cristina Fernández de Kirchner: «La Argentina va camino a la autodestrucción de una manera acelerada. Hay que empezar a buscar alternativas a eso. Vamos a seguir trabajando con muchos dirigentes para buscar algo diferente. Esto no tiene destino». El fuego amigo no cesa y el resultado de las elecciones legislativas generaron un quiebre definitivo entre los peronistas y el oficialismo.

«En la vida hay que darse cuenta que estos son espacios pasajeros y que uno tiene que tener otro trabajo y no hay que vivir en una posición de poder permanente. Lo de Macri es un ciclo cumplido», expresó Urtubey comparando también al expresidente con la actual vicepresidenta. La charla fue en una entrevista para radio La Red con Paulo Vilouta.

«Hay que cambiar el sistema político. Si pensamos que esto se va a resolver remplazando personas nos damos cuenta que está todo mal igual. Mi percepción es que la Argentina tiene que cambiar su sistema de gobierno. La constitución hoy habilita un sistema donde los incentivos estén en los acuerdos y no en la pelea», subrayó el dirigente político que gobernó 12 años la provincia de Salta.

Vilouta le preguntó si Alberto Fernández maneja el poder y el exdiputado respondió sin vueltas: «El poder está en otro lado y no lo tiene él. La conducción política de ese espacio lo tiene ella. De ultima yo no soy parte de ese espacio y me tiene sin cuidado quien manda. El problema es que no funciona. Cada vez hay más pobres, desempleo y más problemas para llevar una vida digna en Argentina».

«Es un mal Gobierno. Tenés la mitad de los argentinos pobre y la inflación es un 50% más la situación de inestabilidad. «Nos está yendo mal a los argentinos igual que nos iba mal con el gobierno de Macri», afirmó Urtubey con total sinceridad de la actualidad del país y sumó:» Argentina necesita tener una mayor independencia de la justicia que lamentablemente no tenemos».

Con información de www.elintransigente.com