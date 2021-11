El profundo impacto de las declaraciones de Elisa Carrió: encendió la interna radical y podría impulsar la ruptura de la oposición

Además de encender la disputa interna de la Unión Cívica Radical (UCR) por la presidencia del bloque radical en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, las polémicas declaraciones de Elisa Carrió sobre un sector del radicalismo podrían impactar de lleno en la unidad de Juntos por el Cambio. El diputado nacional Emiliano Yacobitti, uno de los apuntados por la exlegisladora, salió a responderle y lanzó una serie de advertencias.

«Sus declaraciones me cayeron mal. Carrió tiene que opinar sobre su partido y no sobre la UCR porque esas actitudes atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio», consideró el diputado radical en diálogo con Futurock. Asimismo, manifestó que fueron declaraciones «muy desafortunadas» y consideró: «Espero que esto no rompa Juntos por el Cambio pero no voy a permitir que se hable mal de personas honestas«.

El cruce tiene raíz en las polémicas declaraciones de la ex diputada nacional el último viernes durante la celebración del vigésimo aniversario de la fundación de su espacio. Al hablar sobre la renovación de autoridades en los bloques y comisiones del Congreso, Carrió apuntó de lleno contra los dos referentes radicales herederos de Enrique ‘Coti’ Nosiglia, enemigo de la exparlamentaria.

«Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja (Morada) de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia», lanzó Carrió quien manifestó su apoyo a Mario Negri para que siga al frente de la conducción del bloque. Y agregó: «Si no ponemos caras decentes, experimentadas y sin demasiados antecedentes de todo tipo les va a estallar la figura en la cara de todos ustedes».

En las últimas elecciones, el radicalismo volvió a ganar protagonismo como partido dentro de la coalición pero también abrió una fuerte disputa interna. En este marco, Yacobitti anticipó que su intención «no es disputar la presidencia del bloque» a Mario Negri, sino que buscará impulsar una reforma en «cómo funciona el bloque en la cámara de diputados» para ampliar voces.

«No puede ser que sea un club de amigos donde gana el que está hace más tiempo», manifestó en una clara alusión al diputado cordobés quien también conduce el interbloque de JxC. «Para nosotros porotear es un error, las cámaras tienen que funcionar de una forma horizontal para favorecer lo que votó la gente que es la ampliación y la renovación. La presidencia del interbloque la tienen que decidir todos los diputados», insistió Yacobitti.

