Coronavirus en Argentina: confirmaron 25 muertes y 1.968 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 25 muertes y 1.968 nuevos contagios de coronavirus. Así, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 5.328.416, mientras que los fallecimientos fueron 116.554.

Por otra parte, del domingo al lunes fueron realizados 41.826 testeos, con un índice de positividad del 4,70%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 26.173.874 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 19.458 casos positivos activos en todo el país y 5.192.404 recuperados.

Del total de muertes reportadas, 14 son hombres y 11 son mujeres. Según el parte, las provincias que más decesos registraron fueron Buenos Aires (6), Salta (5) y Tucumán (5).

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 614 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. En ese sentido, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 39,5%.

De los 1.968 nuevos contagios, 648 son de la provincia de Buenos Aires, 322 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 7 de Chaco, 37 de Chubut, 3 de Corrientes, 98 de Córdoba, 24 de Entre Ríos, 11 de Jujuy, 2 de La Pampa, 1 de La Rioja, 40 de Mendoza, 14 de Misiones, 31 de Neuquén, 96 de Río Negro, 93 de Salta, 4 de San Juan, 4 de San Luis, 2 de Santa Cruz, 31 de Santa Fe, 2 de Santiago del Estero, -2 de Tierra del Fuego y 503 de Tucumán.

No se registraron casos en la provincia de Formosa.

En el marco de la aparición de la nueva variante Ómicron, descubierta hace menos de diez días en Sudáfrica y que despertó preocupación en todo el mundo, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, subrayó este lunes que, con el 85% de protección inmune, no será grave la llegada de nuevas cepas de coronavirus que puedan resultar más contagiosas.

“En la Ciudad, el 90% de los mayores de 18 años tiene anticuerpos en niveles significativos. La vacuna más la enfermedad le han dado una protección a los porteños que no le garantiza evitar una ola, pero sí que la ola no va a ser tan significativa o por lo menos que no va a dañar a la gente con enfermedades graves y mortales”, apuntó el titular de la cartera sanitaria en declaraciones a Radio Con Vos.

Consultado acerca de la nueva cepa Ómicron, Quirós remarcó que “tiene más mutaciones”, pero todavía no existe ninguna confirmación de si tiene más resistencia o no a las vacunas. Por último, sostuvo que “hay que entender que es una enfermedad global y no de los países y que, si no protegemos a todos los ciudadanos de la Tierra, no vamos a poder pasar a la fase endémica”.

Según los últimos datos actualizados del Monitor Público de Vacunación indican que hasta la mañana de hoy se distribuyeron 84.734.025 dosis en todo el país, de las cuales se aplicaron 67.781.433. De ese total, 36.527.835 personas fueron inoculadas al menos una vez y 29.456.113 cuentan con el esquema completo de inmunización.

A su vez, 1.383.144 personas recibieron una dosis adicional y otras 414.341, una dosis de refuerzo. En el caso de la primera, se aplica 21 días después de la segunda dosis y está destinada a personas inmunocomprometidas mayores de tres años, independientemente del esquema que hayan recibido, y a mayores de 50 años que recibieron Sinopharm.

El refuerzo en cambio, según explicó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se da como mínimo, seis meses después de haber completado el esquema primario de dos dosis. Estas inmunizaciones se están aplicando, por el momento, “al personal de salud y a mayores de 60 años”.

Con información de www.infobae.com