Fuerte acusación de Martín Lousteau contra Elisa Carrió por sus encendidos cuestionamientos al radicalismo

El senador nacional , Martín Lousteau, cargó en duros términos contra al titular de la CC-ARI, Elisa Carrió, al tildarla de «funcional al kirchnerismo» con el objetivo de «recuperar posiciones» en Juntos por el Cambio. La exdiputada lanzó el último sábado polémicas declaraciones contra representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

«Eso de criticar a (Horacio Rodríguez) Larreta y al radicalismo es un error conceptual, porque es algo que va absolutamente en contra de lo que nos pide la gente. Su discurso termina siendo funcional al kirchnerismo. No es momento de hacer eso. De todas maneras, sé que lo que dijo Carrió no es lo que piensa todo su espacio», enfatizó este lunes el senador en declaraciones a ‘La Rosca’ por TN.

En la misma línea, el líder del espacio Revolución entendió que las expresiones de Carrió responden a su negativa por ampliar Juntos por el Cambio dando más poder a los espacios que le quitan protagonismo a la figura individual de los históricos. «Cuando los espacios se agrandan los pesos individuales se diluyen, y hay gente a la que eso no le gusta. Entonces, cuando reaccionan tratando de conseguir cosas hacia adentro tirando piedras, generan problemas», insistió.

«Hay algunos que no quisieron participar de las PASO o que perdieron y que no quieren eso. Les cuesta aceptar la validación popular y que este Juntos por el Cambio sea más grande y mejor», manifestó Lousteau. Tras los comicios, la UCR recobró poder dentro de la coalición pero también desató una cruda interna entre distintos sectores: «Hay radicales que cuando habla Carrió esconden la cabeza, pero este radicalismo no hace eso».

La carta de Cristina

Por otro lado, el ex ministro de Economía se refirió a la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner el último sábado e hizo eje en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Les dijo ‘arreglen con el Fondo porque sino Argentina va a tener problemas’ y puso condiciones que son incompatibles con acordar con el FMI», manifestó el radical.

En este sentido, agregó que la vicepresidenta «pone enunciados muy generales, casi eslóganes, que después en una negociación particular hay que ver qué quieren decir», y consideró que es una estrategia con la que «siempre se va a poder escudar en que lo que se llegó no es lo que pretendía». «Debería ser mucho más específica con lo que quiere con respecto al acuerdo con el Fondo», reclamó.

Con información de www.elintransigente.com