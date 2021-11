Preocupación en el Gobierno por la variante Ómicron: analizan un giro en la campaña de vacunación

La variante Ómicron provocó un fuerte aumento de casos e internaciones en Austria, Holanda y Alemania, tres naciones con un alto porcentaje de su población vacunada contra el coronavirus, lo que encendió un alerta entre las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. En la Argentina hay casi siete millones de personas que aún deben completar sus esquemas de vacunación, esto preocupa al Gobierno, por lo que la ministra Carla Vizzotti llamó a toda la población para que lo hagan. El principal inconveniente se centra en el rango etario de los que tienen entre 18 y 40 años, que por diversos motivos deciden no ir en busca de la segunda dosis.

Por tal motivo las autoridades entienden que el verdadero desafío es completar los esquemas de vacunación y según indica TN.com.ar el Gobierno no descarta un giro en la campaña de inmunización: puede tratarse de un reimpulso de la misma con una fuerte campaña de concientización o de un operativo de los llamados “puerta a puerta”. “Persiste en la sociedad una percepción de que bajó el riesgo, que la pandemia ya pasó y como tienen una dosis no van a buscar la segunda”, sostenían semanas atrás en el Ministerio de Salud.

Por otro lado, ante esta nueva amenaza y el avance de la variante Ómicron, el Gobierno estableció que todas las personas que lleguen a la Argentina desde África y zonas afectadas por este nuevo linaje deberán realizar una cuarentena de 14 días, una medida que se suma al anuncio de la ministra Vizzotti respecto a la implementación de un pase sanitario para eventos masivos, que se pondrá en marcha en los próximos días.

El objetivo, entonces, es completar los esquemas de vacunación y avanzar con los refuerzos como eje principal de la estrategia de contención del virus para llegar al otoño “lo mejor preparados posible”, especialmente a partir del rebrote de contagios que se vive en parte del mundo y que derivó en la decisión tomada en varios países de imponer nuevas restricciones a la movilidad de sus ciudadanas y ciudadanos.

El médico clínico y asesor del comité presidencial, Luis Cámera, admitió que la aparición de la variante Ómicron “genera bastante temor porque hace muy poco se detectó el primer caso y en poco días se puso significativamente importante entre los pacientes de África. En 15 días explotó y eso genera incertidumbre”, manifestó. Si bien afirmó que “en principio no es más grave, sí es muy contagiosa", y recordó que su expansión “es parecida a lo que pasó con la variante Delta”.

Cámera señaló que "si es más letal o no, todavía no lo sabemos. El problema de la aparición de tantas variables es que alguna pueda eludir el efecto de la vacuna”. En tal aspecto, insistió en que “el temor es que no responda la vacuna porque si es muy contagiosa, pero no genera mayor letalidad no sería tan malo porque infectaría a muchas personas y alcanzaríamos la inmunidad de rebaño. Ahora si elude la vacuna, el panorama se pone difícil”.

Los países afectados por Ómicron

Los casos de Austria, Alemania y Holanda encienden las luces de alerta porque son poblaciones que sufren el avance de la variante Ómicron pese a tener un nivel de vacunación “relativamente alto” como sostuvo Vizzotti. Este grupo de 7 millones de personas que debe completar sus esquemas supone un serio riesgo si se tiene en cuenta que muchos de estos que deben recibir la segunda dosis son jóvenes. La variante Ómicron se transmitió con fuerza en menores de 15 años sin vacunarse.

Según los últimos datos del Monitor Público de Vacunación unas 36.598.131 personas ya recibieron la primera dosis mientras que 29.649.023 ya completaron sus esquemas.

Para entender la preocupación que existe en el Gobierno por esta variante, se debe tener en cuenta los datos que arrojó el último informe epidemiológico de noviembre. La detección de la Delta dio un salto del 26% al 63% en las últimas semanas.

Nuevas medidas para los que lleguen desde África

El Gobierno oficializó los nuevos protocolos que deben realizar aquellas personas que lleguen a suelo argentino provenientes del continente africano y zonas afectadas por la variante Ómicron.

Según consta en el documento que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, toda persona que sea residente y provenga de las zonas “afectadas” por esta nueva mutación deberá:

Informar en su Declaración Jurada si proviene o si estuvo, en los últimos 14 días previos a su ingreso al país, en las zonas afectadas definidas por la autoridad sanitaria nacional.

Haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país, el cual deberá consignarse en la declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones.

Contar con una PCR negativa efectuada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al ingreso al país.

Hacerse una prueba de antígeno a la llegada a la Argentina.

Realizar una cuarentena de 14 días, y hacerse un PCR al décimo día de su toma de muestra de test PCR en origen, cuyo resultado deberá ser negativo, como condición de finalización del aislamiento obligatorio.

Los no residentes, además de lo dispuesto anteriormente, deberán: Poseer seguro de salud Covid-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.

El Gobierno se aferrará a las últimas medidas sanitarias para controlar el posible ingreso de la nueva variante y retrasar el rebrote esperado durante el verano: el pase sanitario y la suspensión del transporte aéreo y marítimo directo desde África, además de la cuarentena obligatoria para aquellos que retornen al país y en los últimos catorce días hayan estado en ese continente. El coronavirus volvió a estar otra vez en la agenda de la Casa Rosada.

Fuente: El Diario Ar