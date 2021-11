Polémica por la ley de alquileres: advierten que no alcanza con modificarla para superar la crisis

Apoco más de un año de estar en vigencia, la ley de alquileres es resistida por propietarios, inquilinos y hasta por el sector inmobiliario (tanto que muchas inmobiliarias no quieren ni tomar casas para rentar). Estamos ante la mayor suba de precios de la última década, y eso encendió la alarma de los legisladores oficialistas, que ahora propone suspender la norma por 180 días. ¿Alcanza esta reacción? ¿Servirá de algo? ¿Qué opinan los involucrados?

"Tanto la oposición como el gobierno de turno tienen que empezar a trabajar en conjunto y comenzar a ser creíbles. Parte de la angustiante situación que vivimos se debe a que los gobiernos no son creíbles. Esto abarca desde temas como la inflación hasta situaciones como las generadas a partir de la ley de alquileres", dispara sin más Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa.

Desde el sector inmobiliario vienen reclamando certeza en la toma de decisiones. "Tanto para que la oferta crezca como para que los alquileres tengan valores un poco más reales y acordes a la economía que tenemos, en primer término van a tener que crear credibilidad. Sumado a esto, deben repensar qué es lo que realmente necesita la gente a la hora de alquilar. Me parece que esto es lo primordial", añade Di Maggio.

Y agrega: "la ley de alquileres generó en un muy corto plazo una desaceleración de la oferta y una gran aceleración en los valores (entre el 70 y el 100% en algunos casos). A partir de esto, se creó un escenario en el que va a ser muy difícil que los propietarios hagan frente a los valores de las propiedades. Incluso, será complicado, si vuelve la voluntad de las partes de sentarse y acordar un incremento cada seis meses, que el propietario no vaya a pedir un incremento que cierre en un 50% (o sea, un 25% semestral)".

"La ley de alquileres fue un fracaso absoluto. Leer que Sergio Massa pida el tratamiento de su modificación es una buena noticia", se esperanza Sebastián Cantero, empresario y referente del sector.

Falta de escucha

Esta ley la impulsó Daniel Lipovetzky, en ese momento legislador del PRO. "El, en su relato, dice: me equivoqué. Pero no se equivocó nada, lo que no hizo fue escuchar a los actores centrales del mercado, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que en ese momento era presidido por Armando Pepe y se cansó de pedir mesa para poder aportar la opinión de quienes realmente estamos en el mercado hace muchísimos años y conocemos la problemática de la vivienda", afirma Cantero.

En la falta de escucha todas las partes coinciden en que está el gran problema, incluso los inquilinos hoy se sienten no escuchados ni representados por una ley que, supuestamente, llegaba para acercarles un poco más de igualdad al momento de negociar contratos de renta.

"Seguramente ahora se hará con criterio la modificación de la ley de alquileres, que lo único que hizo fue arruinar familias enteras porque se quedaron sin propiedades, porque los dueños ante tal atropello, retiraron las viviendas del mercado", describe Cantero.

Por su parte, Daniel Zampone, asesor inmobiliario, titular de Zampone Propiedades, expone su molestia al reafirmar algo que muchos repiten: "no nos equivocamos cuando encendimos las alarmas, por desgracia resistimos un archivo".

"Hay distintas maneras de buscar soluciones: derogarla, modificarla. Lo único que queda claro es que no sirvió, entonces hay que generar un cambio, que a mi entender habría que hacer una mesa de profesionales idóneos del tema, en la que expongan las distintas teorías y ver qué es lo mejor", dice Zampone.

Pero el tema no queda ahí, advierte este especialista. "Esta ley vino a empeorar un mercado deprimido. Habrá que dar un debate sobre si se deroga la ley de alquileres o si se modifica, y cómo se reactiva el mercado, ya sea con créditos u otra herramienta. Ahora están pensando en impuestos a la propiedad ociosa, que es algo que tampoco funcionará", resalta.

Para Di Maggio, para que la oferta crezca, "lo primero que tiene que plantearse el gobierno de turno y la oposición (todo el arco de la oposición) es cómo lograr credibilidad. Hasta que eso no pase va a ser muy difícil que la Argentina encuentre un rumbo claro y vuelva a tener una oferta inmobiliaria alcanzable para las distintas clases sociales en el tema de alquileres".

