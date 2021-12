Fernando Burlando adelantó que Juan Darthés no va a declarar: “El juicio se va a postergar hasta febrero”

Este martes, Thelma Fardín declaró durante cuatro horas ante la justicia brasileña por el caso contra Juan Darthés. “No quiero que le pase a la hija de nadie lo que me paso a mí”, le dijo al juez sobre el episodio ocurrido en 2009 cuando ella tenía 16 años y él 45.

La audiencia duró mas de lo previsto y la defensa del actor intentó dilatar y postergar el juicio. A la salida, Fernando Burlando remarcó que su defendido no declaró.

“No, no, se ha postergado toda la diligencia”, dijo el abogado del acusado cuando fue interceptado por periodistas que le preguntaron si se presentaría este miércoles.



Por el momento, Juan Darthés no pidió declarar y aunque tiene el derecho de hacerlo todavía no se sabe si lo pedirá. Este martes escuchó el testimonio de la denunciante y sólo se mantuvo junto a su abogado que sostuvo que se trata de una fantasía de Fardín.

“Va a continuar seguramente en febrero. De eso hablaban hoy. Mañana reanuda la audiencia y después se posterga”, adelantó Burlando sobre el juicio que mantiene en vilo a la opinión pública.

La actriz estuvo acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). La agrupación invitó a acompañar la primera audiencia del juicio a Juan Darthés en la puerta de la UFEM.

En esta causa están involucradas las justicias de Argentina, Brasil y Nicaragua. Para el colectivo se trata de un “precedente histórico mundial”.

Ali Mazloum, el juez federal de San Pablo, es quien lleva adelante el juicio en el que declararán once testigos por vía remota, entre los que están Calu Rivero, que se encuentra trabajando en Milán, y Anita Co. El primer caso, denunció a Darthés por acoso, mientras que el segundo fue por abuso sexual.

El testimonio de Rivero es importante para la causa y se armó un esquema diplomático y judicial en Italia para que pueda declarar.

Fuente: la100.cienradios.com